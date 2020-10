주호영 “與, 협박에 최악 피하고자…내일 공수처장 추천위원 추천”

“벌써 野 추천위원 폄훼…편향적 인사라면 반대할 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 26일 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보 추천위원에 대해 “더불어민주당이 야당에게 부여된 추천위원 두 자리마저 강제적으로 빼앗아가겠다고 법안을 내고 협박 아닌 협박을 하는 상황에서 최악의 상황은 피하고자 추천위원을 추천하려고 한다”며 “내일 오전까지 추천위원을 추천하겠다”고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 “저희들은 일관되게 공수처법은 법률 절차에 맞지 않게 패스트트랙 기간을 준수하지 않은 위법이 있고, 내용상으로도 위헌적인 소지가 많아 헌법재판소의 위헌 심판을 보고 하자는 입장이었다”며 “추천위원을 찾는 과정에서 많은 법조인들이 이 법 자체가 위헌이라 참여할 수 없다고 했다”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “벌써 (야당) 추천위원으로 이름이 오르내리는 분들에 대해 폄훼하고 딴 얘기한다”며 “민주당이 중립적이고 독립적이며 야당과 국민이 믿을 후보를 추천하면 동의하겠다. 그런데 추미애 법무부 장관이나 조국 전 법무부 장관처럼 국민들이 편향적이고 자격이 없다고 아우성을 치는데도 그냥 밀어붙이는 인사라면 단호히 반대하겠다”고 밝혔다.

주 원내대표는 최재성 청와대 정무수석을 접견한 것과 관련해 “지금 정국 현안과 관련된 10가지의 질의 사항을 준비하고 있었기 때문에 그 사항을 전했다”며 “이번에는 월성 1호기 폐쇄, 추미애 장관 문제, 라임·옵티머스 특검, 북핵 확산 저지의 레드라인을 넘은 상황에 대한 입장, 낙하산 인사, 야당 목소리 귀 기울이지 않은 문제 등을 질문했다. 이번엔 어떤 방식을 통하든지 대통령이 국민과 야당의 질의에 대해 답변이 있길 기대한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr