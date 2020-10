주호영 "3개월째 답 없는 文, 무시하나"…최재성 "만나서 할 얘기"

靑 최재성, 주호영 찾아

野 답변 요구한 '10가지 질문' 놓고 신경전

"서면으로 답할 수 있는 것 아냐"…"너무 답답, 만나자 요청할 것"

[아시아경제 김혜민 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 26일 청와대에 '10가지 질문'에 대한 답변을 요구했지만 3개월 넘도록 회신이 없는데 대해 "대단히 무시당하고 있다고 생각한다"며 "하도 답답해서 문재인 대통령에게 만나자고 요청을 할 생각"이라고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 국회에서 최재성 청와대 정무수석을 만나 '다시 대통령에게 드리는 10가지 질문'을 전달하며 이 같이 말했다.

앞서 지난 7월 주 원내대표는 여야 협치, 탈원전 정책 전환 의지, 박원순 서울시장 성추행 의혹 등 10가지 현안에 대해 문 대통령의 입장을 요구했지만 답을 듣지 못한 상태다.

이에 최 정무수석은 "원내대표가 주신 말씀이 서로 질의응답하듯 서면으로 얘기를 나눌 수 있는 수위가 아니다"라며 회신하지 못한 이유를 밝혔다. 그는 "만나서 나눠야 할 말씀이라고 본다"며 "자연스럽게 직접 (대화를) 나눌 수 있지 않겠나 기대를 했는데 (국민의힘에서) 가타부타 말이 없었다"고도 했다. 청와대의 영수회담 제안에 대해 김종인 비상대책위원장이 사실상 거절하고, 여야정 상설협의체가 가동되지 않는 상황을 에둘러 표현한 것이다.

이에 주 원내대표는 "더불어민주당과 청와대를 대하는 과정에서 (이런 자리가) 일방통행을 강요하는 장치에 지나지 않는, 마음을 열고 야당의 말을 듣는 회의체가 아니라는 것을 여러차례 확인했다"며 "제대로 하려면 야당의 말을 듣고 어느 정도 수용할 생각을 갖고 있는지, 수용을 못하면 끝장 토론이라도 해야하는데 (그럴 마음이 없으니) 만날 필요가 없지 않느냐란 분위기가 많다"고 청와대의 태도 변화를 촉구했다.

주 원내대표는 그러면서 "하도 답답해서 문 대통령께 만나보자 요청을 하려고 한다"며 "상당수 국민들의 생각을 전하고 대통령은 어떻게 생각하고 있는지 그걸 (질문)하려고 아마 금명간에 대통령께 뵙자는 요청이 있지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.

최 정무수석은 "실제로 만난서 얘기한다고 하더라도 성과, 합의도 있는 것이 중요하다"며 실무적으로 사전 접촉을 하자고 제안했고, 주 원내대표는 "오늘 '10가지 질문'을 다시 드리는 것 자체가 그런 준비를 위한 사전 과정"이라며 재차 회신을 촉구했다.

주 원내대표는 "야당이나 상당수 국민들이 느끼기엔 불통이 심하다. 대통령을 품위있게 모시는 것도 좋지만 가장 많은 국민이 대통령을 사랑할 때 그 품위가 나오는 것이지 고고하게 옛날 왕조시대처럼 구중궁궐에 계신다고 해서 나오는 건 아니다"라고 쏘아붙였다. 이에 최 정무수석은 "귀한 마음을 닫고 있지 않다. 국민들의 현주소를 늘 묻고 체크한다"며 날을 세우기도 했다.

주 원내대표는 이날 자리에서 라임·옵티머스 사모펀드 특검 필요성도 강조했다고 밝혔다. 최 정무수석은 "여야가 논의할 사항이지, 청와대가 관여할 사항이 아니다"라고 답했다고 주 원내대표가 전했다.

