[아시아경제 최신혜 기자] 농심 깡 스낵의 인기를 이어갈 신제품 ‘ 옥수수깡’이 나왔다. 1971년 새우깡에 이어 마지막 고구마깡을 출시한 1973년 이후 47년 만이다.

농심은 최근 뜨거워진 깡 열풍을 이어가기 위한 제품 라인업 강화 차원에서 옥수수깡을 출시했다고 26일 밝혔다.

옥수수깡은 통옥수수 모양에 달콤하고 고소한 맛을 담은 스낵이다. 동글동글한 옥수수알의 모양을 구현해 보는 재미는 물론, 입안에서 톡톡 터지는 식감까지 살린 것이 특징이다.

농심은 새우와 감자, 양파, 고구마 등 우리가 일상에서 즐겨 먹는 먹거리를 스낵에 접목한 것이 깡 스낵의 장수 비결이라고 보고, 또 하나의 대표적인 국민 먹거리인 옥수수로 남녀노소 누구나 부담없이 즐길 수 있는 맛의 옥수수깡을 개발했다.

