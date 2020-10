"윤석열, 눈에 뵈는 게 없어" vs "충분한 통제력 갖춰…정치판으로 오라"

[아시아경제 김연주 기자] 윤석열 검찰총장이 지난 23일 국정감사에서 "퇴임 후 국민에게 봉사하겠다"고 발언한 데 대해 정치권에서 설전이 이어지고 있다.

김두관 더불어민주당 의원은 지난 24일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "보수언론과 야당이 유력 대권후보로 지지를 보내니 대통령도 장관도 국민도 아무것도 눈에 뵈는 게 없는 것이 분명하다"며 "국민이 명령한 검찰개혁을 완수하고 윤 총장을 자리에서 물러나게 해야 한다"고 비판했다.

이어 "검찰총장이 중립을 팽개친 지는 오래고 급기야 검찰을 총장의 정치적 욕망을 위한 사유물로 전락시키고 있다"며 "진영 대립이 최고조에 달한 우리 사회에서 한쪽만 집중적으로 때리는 것 자체가 이미 고도의 정치 행위"라고 지적했다.

강선우 민주당 대변인도 이날 논평을 통해 "본래 공직자의 자리란 국민께 봉사하는 자리다. 검찰총장의 직분을 다하는 것이 곧 국민을 위한 봉사"라며 "본래 공직자의 자리란 국민께 봉사하는 자리다. (퇴임 후) 천천히 생각해 볼 일이 아니다"라고 했다.

조국 전 법무부 장관도 페이스북에 올린 글에서 "주권재민(民)이지 '주권재검(檢)'이 아니다"라며 "'칼잡이'(윤 총장)의 권한과 행태는 감시받고 통제돼야 한다"고 지적했다.

반면, 야권 인사들은 윤 총장의 발언을 두둔했다.

장제원 국민의힘 의원은 페이스북을 통해 "이제 윤석열이라는 인물은 국민의힘을 비롯한 범야권에서 가장 강력한 원심력으로 작용할 것이다. 확실한 여왕벌이 나타났다"고 했다.

홍준표 무소속 의원도 "여의도 판에서도 충분히 통할 수 있는 대단한 정치력"이라며 "정계 진출만이 당당하게 공직을 마무리 지을 수 있는 길이다. 잘 모실 테니 정치판으로 오라"고 윤 총장을 비호했다.

또한 진중권 전 동양대 교수는 25일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "(윤 총장을) 내쫓자니 모양 빠지고 스스로 물러나게 하는 수밖에 없는데 그것도 여의치 않은 것"이라며 "벌써 성급히 견제구를 던지는 모습이 볼썽사납다"라고 민주당을 비판했다.

