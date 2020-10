영끌·빚투 주춤?…거침없던 가계대출 증가세 '뚝'

[아시아경제 김효진 기자] '영끌'(영혼까지 끌어모음)ㆍ'빚투'(대출로 투자) 열풍과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에 따른 생활자금 수요 확대로 폭증하던 은행권 가계대출이 지난달에 이어 이달에도 한 풀 꺾인 모습이다.

우대금리ㆍ한도 축소 등을 통한 은행들의 대출 총량 관리, 아파트 거래 감소 등이 복합적으로 영향을 미쳤다는 분석이다.

25일 은행권에 따르면 KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리ㆍNH농협 5대 은행의 이달 22일 현재 가계대출 잔액은 654조4936억원으로 9월 말(649조8909억원)보다 4조6027억원 증가했다.

이달 영업일이 5일 남긴 했으나 증가폭이 9월(6조5757억원)보다 30% 줄었고 사상 최대 증가폭을 기록한 8월(8조4098억원)에 대비하면 45% 적다.

9월에 4조4419억원 증가했던 주택담보대출은 이달 들어 2조7582억원 느는 데 그쳤다. 신용대출 증가액도 1조6401억원으로 9월(2조1121억원) 보다 22%, 8월(4조705억원)보다 60% 급감했다.

한국은행의 '금융시장 동향'에 따르면 5대 은행을 포함한 전체 은행권의 가계대출 잔액 월별 증가액은 지난 8월 11조7000억원으로 2004년 통계 집계 이래 사상 최대 기록을 세웠다. 9월 증가 폭(9조6000억원)도 역대 두 번째로 많았다.

신용대출이 대부분을 차지하는 은행권 기타대출의 월간 증가액도 불과 2개월 전인 8월 5조7000억원으로 정점을 찍었다. 은행권은 연말까지 매월 신용대출 증가폭을 2조원대로 관리하겠다는 계획을 최근 금융감독원에 제출했다.

