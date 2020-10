시기 놓쳐도 접종하는 것이 좋아 … 대동병원, 어르신 무료독감 예방접종

19일부터 연말까지, 코로나19로 독감 예방접종 필수

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 대동병원(병원장 박경환)은 2020-2021절기 인플루엔자 국가예방접종 지원사업 위탁의료기관으로 선정돼 오는 19일부터 어르신을 대상으로 국가 무료독감 예방접종에 들어간다.

대동병원은 어르신 국가 무료 독감예방접종은 오는 12월 31일까지 시행한다.

▲만 70세 이상 어르신(2020년 10월 19일부터) ▲만 62∼69세 어르신(2020년 10월 26일부터) 등 원활한 접종을 위해 연령별로 접종 시작일을 구분해 시행한다.

특히 올해는 코로나19 유행으로 인해 무료 독감 예방접종이 조기에 종료될 우려가 있어 접종 연령을 정확히 확인해 시기를 놓치지 않고 접종을 받아야 한다.

만 65세 이상 노약자의 경우 독감뿐만 아니라 폐렴의 위험에도 노출돼 있는 만큼 독감 백신과 함께 폐렴 예방백신 접종도 함께 고려해볼 만 하다.

독감은 인플루엔자 바이러스(Influenza virus A?B?C) 감염에 의한 급성 호흡기 질환이다. 감염된 환자의 호흡기로부터 비말로 타인에게 전파를 시키는 전염병이다.

평균 1∼4일 잠복기 후 38‘C 이상 고열, 인후통, 마른기침 등 호흡기 증상과 두통, 피로감, 쇠약감, 근육통, 식욕부진 등 전신증상이 주로 나타난다. 코막힘, 콧물, 복통, 구토, 안구통 등이 동반될 수 있다.

독감의 경우 중이염, 부비동염 등 상부호흡기 감염증이 흔하게 나타나는 합병증이며 폐렴, 기관지염, 모세기관지염 등 하부호흡기 감염증이나 척수염, 뇌염 등 신경계 합병증, 심근염 등이 발생할 수도 있다.

건강한 사람은 수일간 증상을 보인 후 회복되지만 영유아, 노인, 만성질환자, 심장질환자, 면역저하자 등은 합병증이 발생할 수 있다.

흔히 독감을 ‘독한 감기’라 하여 감기와 같은 병으로 오해하는 경우가 있지만, 이 두 질병은 서로 원인이 다르다.

특히 인플루엔자는 일반적인 감기증상 이외에도 고열, 근육통, 무기력증과 같은 전신증상이 심하게 발생한다. 독감과 감기는 그 원인이 다르기 때문에 독감 예방접종을 받았다고 해서 일반 감기까지 예방할 수 있는 것은 아니다.

대동병원 호흡기내과 심은희 과장은 “올해 유행하고 있는 코로나19 증상이 독감과 유사해 구별이 어려운 만큼 인플루엔자 고위험군뿐만 아니라 전 연령층에서 독감 예방접종을 할 필요가 있다”고 말했다.

또한 “독감 예방백신은 접종 후 면역력이 생기기까지 약 2주 정도의 시간이 필요하므로 적어도 11월 초까지는 예방접종을 실시해야한다”고 했다.

심 과장은 “영유아, 노인, 만성질환자, 임산부 등 평소 면역력이 저하된 접종권장 대상자의 경우에는 접종시기가 지나도 포기하지 말고 예방접종을 받아두는 것이 좋다”고 강조했다.

