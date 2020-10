'후원금 유용 의혹' 윤미향 재판 장기화되나

[아시아경제 정동훈 기자] 정의기억연대 이사장 시절 후원금 유용 의혹을 받는 윤미향 더불어민주당 의원의 첫 재판이 다음달 말로 연기됐다. 지난 5월 수사가 시작돼 4개월만에 기소된 윤 의원에 대한 재판이 장기화될 수 있다는 관측이 나온다.

법원에 따르면 서울서부지법 형사11부(부장판사 이대연)는 윤 의원 측 기일변경 요청에 따라 이달 26일 예정됐던 윤 의원의 첫 공판 준비기일을 다음 달 30일 오후 2시 30분으로 변경했다. 공판준비기일은 공소사실에 대해 피고인 측의 입장을 확인하는 절차다. 향후 공판의 쟁점사항을 정리한다. 피고인이 법정에 나올 의무가 없어 이날 윤 의원 등은 출석하지 않을 가능성이 크다.

윤 의원 측은 사건 기록이 방대해 검찰 측 기록에 관한 열람, 복사를 완료하지 못해서 재판 준비가 되지 않았다며 기일변경을 신청한 것으로 알려졌다.

현직 국회의원인 윤미향 의원에 대한 재판은 지속적으로 연기될 가능성을 배제할 수 없다. 현재 정기 국회 일정을 시작해 국정감사를 진행 중이고 예산안 심사도 앞두고 있다. 의정활동을 이유로 연기를 요구할 가능성도 크다. 정기국회는 12월초 일정을 마친다. 현직 국회의원 다수가 연류된 '국회 패스트트랙(신속처리안건) 지정' 과정에서의 충돌 사건도 사건 발생 1년6개월이 넘도록 증거 제출, 검토 시간 부족 등의 이유로 공판준비기일이 연기되는 등 재판이 지지부진하게 이어지고 있다.

서울서부지검은 지난달 14일 윤 의원을 보조금 관리에 관한 법률 위반ㆍ사기ㆍ기부금품법 위반ㆍ업무상횡령 등 8개의 혐의를 적용해 불구속기소 했다. 정의연 이사이자 정대협 상임이사인 A(45)씨도 일부 혐의의 공범으로 함께 재판에 넘겨졌다.

