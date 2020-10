러시아, 코로나19 신규 확진 1만명 웃돌아…재확산 공포

지난 5월 중순 수준으로…모스크바서만 하루 3000명 이상 신규 확진

[아시아경제 임철영 기자] 러시아의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 가파르게 늘고 있다. 지난 5월 이후 처음으로 확진자 수가 1만명을 웃도는 등 긴장감이 높아지고 있다.

4일(현지시간) 러시아 정부는 지난 하루 동안 모스크바를 포함해 전국 85개 지역에서 1만499명이 새로 감염돼 누적 확진자가 121만5001명으로 늘었다고 밝혔다. 신규 확진자 수는 전일 9859명보다 600명 이상 증가했고, 지난 5월 15일 1만598명 이후 가장 많은 수준이다.

수도 모스크바의 신규 확진자 수도 3000명을 웃돌았다. 모스크바에서는 하루 새 3327명의 신규 확진자가 나와 누적 확진자가 30만3940명으로 집계됐다. 모스크바의 신규 확진자는 지난 5월 중순까지 3000명 대에 머물다가 2000명 대로 떨어졌으나 재차 증가세로 돌아섰다.

러시아의 코로나19 확진자 규모는 미국, 인도, 브라질에 이어 네번째로 많다. 신규 확진자는 5월 중순 1만1000명대로 정점을 찍고 감소세로 돌아섰고 8월 중순 4000명대로 줄었으나 9월 초부터 증가세로 돌아서 전일 다시 1만명 대를 웃돌고 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr