[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 최수종이 엄마 하희라를 꼭 빼닮은 미모의 딸을 공개했다.

최근 최수종은 자신의 인스타그램에 '가족사진 촬영 전 딸 최윤서 씨와 한컷, 감사합니다'라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 부녀는 흰 셔츠와 청바지를 입고 거울 앞에서 셀카를 찍고 있다.

사진 속 딸 윤서 양은 90년대 청춘스타였던 엄마의 모습과 판박이다. 네티즌은 "또하나의 하희라님" "헉 하희라씨인줄 알았어요" "희라언니 리즈 넘 이뽀여" 등 반응을 보였다.

