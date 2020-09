경남대 극동문제연구소, ‘2020년 해외 북한·통일학 분야 학술교류 사업’ 출범식 개최

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남대 극동문제연구소는 ‘2020년 해외 북한·통일학 분야 학술교류 사업’ 펠로우십 석·박사과정 프로그램 출범식이 서울 삼청동에 있는 연구소 대회의실에서 개최됐다고 24일 밝혔다.

이날 출범식에는 박재규 경남대 총장, 김선향 북한대학원대 이사장, 안호영 북한대학원대 총장 등 교수와 해외연구자 등이 참석했다.

박재규 총장은 환영사를 통해 “본 사업 프로그램에 참여하게 된 연구자들에게 학문적으로나, 정책적으로 많은 성과가 날 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것이다” 며 “연구자들도 최선을 다해 연구에 정진해 좋은 성과를 내줄 것”을 당부했다.

한편 이번 프로그램 사업에 선발된 6명의 펠로우십 미국, 중국, 러시아 연구자들과 4명의 석·박사 학위과정 미국, 영국, 중국, 네덜란드 학생들은 9월부터 본격적인 연구 활동을 시작한다.

