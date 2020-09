외국인·기관 순매도세에 코스피 2320선으로 하락

[아시아경제 금보령 기자] 23일 오후 외국인과 기관 투자자들의 순매도세에 코스피 지수가 하락세를 나타냈다.

이날 오후 1시25분 기준 코스피 지수는 전장 대비 6.26포인트(0.27%) 내린 2326.33이었다.

코스피는 전거래일 대비 19.97포인트(0.86%) 오른 2352.56으로 개장한 뒤 강세를 이어가는 듯 했으나 오전 9시32분쯤부터 하락전환했다.

코스피시장에서 외국인과 기관은 각각 738억원, 2805억원을 순매도했고, 개인은 3462억원을 순매수했다.

업종을 나눠보면 화학(1.07%), 통신업(1.08%) 등은 하락했고, 종이·목재(1.61%), 유통업(0.47%) 등은 상승했다.

시가총액 10위 기업 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,693,487 전일가 58,200 2020.09.23 13:57 장중(20분지연) 관련기사 대형 반도체 회사에서 일냈습니다! 상생펀드 출자! 혜택받자!삼성전자, 실적 책임질 'SSD' 또 한번 초격차"어서와 대만은 처음이지?" 유안타證, 대만주식 투자지침서 발간 close (0.34%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 713,000 전일대비 18,000 등락률 -2.46% 거래량 158,326 전일가 731,000 2020.09.23 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복삼바, 아스트라제네카와 3850억 계약 코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세 close (2.46%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 628,000 전일대비 11,000 등락률 -1.72% 거래량 1,118,450 전일가 639,000 2020.09.23 13:57 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 최근 5일 개인 63만 2666주 순매도... 주가 62만 8000원(-1.72%)배터리 소재 기업으로 체질 바뀌는 포스코케미칼테슬라에서 배터리를 더 늘린다고 합니다! 최대 수혜는 “이곳” 입니다! close (1.56%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 179,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,066,455 전일가 179,500 2020.09.23 13:57 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 이시간 주가 -0.28%.... 최근 5일 개인 52만 6398주 순매수테슬라, 반값 전기차 선언…현대기아차, 전용 플랫폼·배터리 대여로 '맞수'코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복 close (0.56%) 등은 떨어졌고, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,500 전일대비 2,200 등락률 +2.71% 거래량 2,685,064 전일가 81,300 2020.09.23 13:57 장중(20분지연) 관련기사 대형 반도체 회사에서 일냈습니다! 상생펀드 출자! 혜택받자!1000억 시스템반도체 상생펀드 투자 개시SK하이닉스, 최근 5일 개인 592만 5020주 순매도... 주가 8만 1000원(-0.37%) close (1.97%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 293,500 전일대비 9,000 등락률 +3.16% 거래량 683,900 전일가 284,500 2020.09.23 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복[클릭 e종목]"네이버, 본업 회복·라인 연결회계 제외...이익 개선 본격화"코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓ close (2.64%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 364,500 전일대비 11,500 등락률 +3.26% 거래량 756,212 전일가 353,000 2020.09.23 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복코스피, 2% 이상 내리며 2330선 마감… 코스닥 840선코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓ close (2.97%) 등은 올랐다.

같은 시각 코스닥은 전일보다 1.75포인트(0.21%) 오른 844.47이었다.

코스닥은 전거래일 대비 12.85포인트(1.52%) 상승한 855.57으로 개장한 뒤 등하락을 반복하다 오후 1시4분부터 상승폭을 키워나갔다.

코스닥시장에서는 개인과 외국인이 각각 1034억원, 346억원을 순매수했고, 기관이 1232억원을 순매도했다.

업종별로 비금속(0.51%), 의료·정밀기기(1.24%), 반도체(1.68%) 등은 올랐으나 종이·목재(1.89%), 금속(0.6%) 등은 내렸다.

시총 상위 기업에서 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 91,600 전일대비 900 등락률 +0.99% 거래량 1,379,055 전일가 90,700 2020.09.23 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져코스피 소폭 하락…2400대는 유지 close (1.54%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 271,100 전일대비 2,100 등락률 +0.78% 거래량 669,934 전일가 269,000 2020.09.23 13:57 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 이시간 주가 +1.6%.... 최근 5일 개인 5만 6343주 순매도코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복코스피, 2% 이상 내리며 2330선 마감… 코스닥 840선 close (1.26%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 55,800 2020.09.23 00:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복코스피, 2% 이상 내리며 2330선 마감… 코스닥 840선코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓ close (1.43%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 110,800 전일대비 300 등락률 +0.27% 거래량 377,983 전일가 110,500 2020.09.23 13:57 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2% 이상 내리며 2330선 마감… 코스닥 840선코스피 소폭 하락…2400대는 유지셀트리온제약, 주가 11만 7500원.. 전일대비 -2.33% close (0.81%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 149,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 149,000 2020.09.23 00:00 장중(20분지연) 관련기사 '인공혈관 칩' 개발.. 코로나19도 즉석 진단코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복코스피, 2% 이상 내리며 2330선 마감… 코스닥 840선 close (2.89%) 등이 상승했다.

