코스피, 장 초반 보합권 등락…2410선은 유지

[아시아경제 금보령 기자] 21일 장 초반 코스피는 보합권에서 등락을 나타냈다.

이날 오전 9시25분 코스피 지수는 전장과 비교해 7.63포인트(0.32%) 상승한 2420.03이었다.

코스피는 전거래일 대비 0.04포인트(0.00%) 오른 2412.44로 개장한 뒤 잠시 상승세를 보이다 9시6분부터 하락하기 시작했다. 이후 9시14분부터는 상승 반등에 성공하는 모습을 보였다.

코스피시장에서 외국인과 기관은 각각 523억원, 166억원을 순매수했고, 개인은 624억원을 순매도했다.

업종별로 전기·전자(1.02%), 운송장비(2.61%), 기계(0.87%) 등은 올랐고, 철강·금속(0.48%), 비금속광물(0.68%) 등은 내렸다.

시가총액 10위 기업 가운데 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,800 전일대비 500 등락률 +0.84% 거래량 4,119,398 전일가 59,300 2020.09.21 09:59 장중(20분지연) 관련기사 가전업계, '현지 제품 AS·기부'로 해외서 브랜드 이미지 강화말씀드렸죠? 삼성이 8조 5000억원 투자 핵심 반도체 > 종목확인'알츠하이머 정복 초석 쌓기'…삼성전자, 학계 적극 지원 close (1.01%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,800 전일대비 1,100 등락률 +1.31% 거래량 1,418,497 전일가 83,700 2020.09.21 09:59 장중(20분지연) 관련기사 [주간증시 리뷰]숨고르는 BBIG 사들이는 개미 "기회는 이때"협력사 대금 빨리빨리…대기업의 '추석 상생'코스피, 2400선 근처서 등락 반복…"상승 모멘텀 부재 속 하단은 지지" close (1.55%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 300,000 전일대비 2,000 등락률 +0.67% 거래량 180,197 전일가 298,000 2020.09.21 09:59 장중(20분지연) 관련기사 [주간증시 리뷰]숨고르는 BBIG 사들이는 개미 "기회는 이때"코스피, 2400선 근처서 등락 반복…"상승 모멘텀 부재 속 하단은 지지"코스피, 오후 들어 소폭 등락 반복하며 보합…코스닥 0.09% 하락 close (0.5%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 187,000 전일대비 6,000 등락률 +3.31% 거래량 1,278,355 전일가 181,000 2020.09.21 09:59 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 기아차, 인도서 기지개…中시장 부진 상쇄 전망코로나 타격에도 60대 이상 판매↑…車업계 "오팔세대 잡아라"현대차, 최근 5일 개인 74만 5320주 순매도... 주가 18만 1000원(-1.63%) close (3.87%) 등은 상승했고, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 751,000 전일대비 7,000 등락률 -0.92% 거래량 13,288 전일가 758,000 2020.09.21 09:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오후 들어 소폭 등락 반복하며 보합…코스닥 0.09% 하락코스피, 2400선 턱걸이 유지…코스닥도 약세국내 증시, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락 마감 close (0.79%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 28,000 등락률 -4.20% 거래량 385,746 전일가 666,000 2020.09.21 09:59 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 최근 5일 외국인 42만 669주 순매수... 주가 64만 원(-3.9%)[주간증시 리뷰]숨고르는 BBIG 사들이는 개미 "기회는 이때"코스피, 오후 들어 소폭 등락 반복하며 보합…코스닥 0.09% 하락 close (3.9%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 287,000 전일대비 4,500 등락률 -1.54% 거래량 217,119 전일가 291,500 2020.09.21 09:59 장중(20분지연) 관련기사 [주간증시 리뷰]숨고르는 BBIG 사들이는 개미 "기회는 이때"코스피, 오후 들어 소폭 등락 반복하며 보합…코스닥 0.09% 하락셀트리온, 주가 29만 4000원.. 전일대비 0.86% close (0.86%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥은 전일보다 1.48포인트(0.17%) 오른 890.36을 나타냈다.

코스닥은 전거래일 대비 1.06포인트(0.12%) 상승한 889.94으로 개장한 뒤 잠시 하락하는 모습을 보였으나 다시 상승구간에 진입했다.

코스닥시장에서는 개인이 742억원어치를 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 387억원, 298억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 화학(0.95%), 금속(0.76%) 등은 상승했으나, 통신장비(1.03%), 비금속(0.34%) 등은 하락했다.

시총 상위 기업에서 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 126,300 전일대비 10,200 등락률 +8.79% 거래량 2,407,739 전일가 116,100 2020.09.21 09:59 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 이시간 주가 -0.6%.... 최근 5일 외국인 15만 6835주 순매수국내 증시, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락 마감에이치엘비, 주가 11만 4700원.. 전일대비 2.05% close (14.04%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 149,900 전일대비 2,700 등락률 +1.83% 거래량 129,060 전일가 147,200 2020.09.21 09:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2400선 근처서 등락 반복…"상승 모멘텀 부재 속 하단은 지지"코스피, 오후 들어 소폭 등락 반복하며 보합…코스닥 0.09% 하락코스피, 기관 매도세에 2430선 아래로 close (3.33%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 157,700 전일대비 7,500 등락률 +4.99% 거래량 355,890 전일가 150,200 2020.09.21 09:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도세에 2430선 아래로코스피, 외인·기관 순매수에 5일 만에 2400선 회복코스피·코스닥, 오후 들어서도 순항하며 상승 흐름 유지 close (4.39%) 등은 올랐고, 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 97,800 전일대비 600 등락률 -0.61% 거래량 228,422 전일가 98,400 2020.09.21 09:59 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2400선 근처서 등락 반복…"상승 모멘텀 부재 속 하단은 지지"코스피, 오후 들어 소폭 등락 반복하며 보합…코스닥 0.09% 하락코스피, 2400선 턱걸이 유지…코스닥도 약세 close (0.41%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 262,700 전일대비 1,300 등락률 -0.49% 거래량 220,950 전일가 264,000 2020.09.21 09:59 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 이시간 주가 -1.14%.... 최근 5일 기관 8만 7295주 순매수코스피, 오후 들어 소폭 등락 반복하며 보합…코스닥 0.09% 하락씨젠, 이시간 주가 -1.78%.... 최근 5일 개인 6만 1528주 순매도 close (1.36%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 200,800 전일대비 3,400 등락률 -1.67% 거래량 64,265 전일가 204,200 2020.09.21 09:58 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2400선 근처서 등락 반복…"상승 모멘텀 부재 속 하단은 지지"코스피, 2400선 턱걸이 유지…코스닥도 약세국내 증시, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락 마감 close (0.88%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 63,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 63,400 2020.09.21 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [주간증시 리뷰]숨고르는 BBIG 사들이는 개미 "기회는 이때"[주간HOT종목]관심 줄어드는 카카오게임즈…개인은 '사자'코스피, 2400선 근처서 등락 반복…"상승 모멘텀 부재 속 하단은 지지" close (2.68%) 등은 내렸다.

서상영 키움증권 연구원은 "한국 증시는 미국 대선을 약 40일 남기고 경계감이 더욱 커질 것으로 예상한다"며 "이 와중에 테슬라 배터리데이, 파월과 므누신의 상·하원 증언 참석 등 시장에 영향력이 큰 일정에 따라 변동성이 큰 한 주가 될 것으로 전망한다"고 분석했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr