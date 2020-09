[e공시 눈에 띄네]코스피-17일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ SKC=SK텔레시스 주식 52억 규모 공개매수

◆에이프로젠KIC='연주설비용 롤' 관련 특허 취득

◆ KB금융=3350억 규모 신종자본증권 발행 결정

◆ 한국조선해양=현대중공업, 8월 매출 5342억… 전년比 12.3%↓

◆ 이노션=이용우 대표이사 신규 선임

◆ 현대미포조선=8월 매출 1716억… 전년比 29.6%↓

◆신세계I&C=44억 규모 자사주 처분 결정… “유통주식수 확대”

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr