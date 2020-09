‘집콕족’들을 위한 홈트 아이템

효과적인 홈트레이닝을 도와주는 잇템 소개

노스페이스, 케토스캔, 뷰릿

[컬처&라이프부 김희영 기자] 코로나19가 장기화되면서 사회적 거리두기는 일상이 되었고, 생활 패턴도 여러 변화를 겪고 있다. 마스크 없이 공공장소나 상점 등의 출입이 어려워졌고, 붐비던 카페는 테이크아웃으로 바뀌었다. 주말이면 북적대던 나들이 장소들도 한산해진지 오래. 공부와 업무 환경도 비대면 온라인 수업과 재택근무로 대체되면서 집에 머무는 시간이 더욱 늘었다.

특히 면역력 향상과 건강에 대한 관심이 늘면서 집에서도 간단하게 즐길 수 있는 ‘홈트’가 주목받고 있다. 운동복은 물론 운동기구까지 ‘집콕족’들을 위한 홈트레이닝 잇 아이템을 통해 온몸에 활력을 불어넣자.

편안함과 기능까지 갖춘 운동복

운동복은 운동하기 위해 갖춰야 할 가장 기본 아이템이다. 내 몸에 잘 맞고 불편함 없는 운동복을 선택하는 것도 중요하지만 기능적인 부분도 무시할 수 없다.

노스페이스 메트로 쿨 레깅스는 편안한 착용감으로 운동뿐 아니라 일상생활에서도 입고 싶은 레깅스다. 심플하고 세련된 디자인은 물론 땀을 빨리 흡수시키고 발산시키는 소재를 사용해 활동성이 뛰어난 장점을 가진 아이템. 레깅스만 입는 것이 부담스럽다면 엉덩이 선까지 살짝 내려오는 언밸런스 디자인의 빅토리 아이스 반팔 라운드 티와 함께 입는 것을 추천한다. 뒤판 허리선에 들어간 독특한 주름이 허리를 날씬하게 보이게 해줘 예쁜 핏을 완성시켜준다. 냄새를 억제해주는 기능도 갖춰 땀 냄새 걱정 없이 언제 어디서나 입고 싶은 잇템.

체지방 분해 속도를 체크하는 똑똑한 측정기

다이어트에서 몸무게 보다 중요한 것은 체지방 감소 효과다. 같은 무게라도 체지방 비율에 따라 건강한 몸의 기준이 달라진다. 잘못된 방법으로 다이어트를 하면 애꿎은 근육량만 줄어들어 성공적인 체중 감량을 이뤄내기 어렵다.

특히 집에서 운동을 하게 되면 제대로 운동이 되고 있는지 확실하게 알기 어려울 터. 케토스캔 미니는 실시간으로 정확한 체지방 분해 속도와 케톤 상태를 분석할 수 있어 홈트족에게 필수 아이템이다. 3초 동안 기기에 호흡을 불어 넣으면 앱과 기기를 연결해 간편하게 측정값을 확인할 수 있다. 운동 마니아들의 운동량도 조절해주는 똑똑한 제품이다.

이제 집에서 즐기는 필라테스!

컴퓨터와 스마트폰 사용 때문에 나빠지는 자세를 바로잡기 위한 운동으로 필라테스가 각광받고 있다. 필라테스는 유연성과 코어를 강화시켜주고 뭉친 근육을 풀어줘 현대인들이 선호하는 운동 중 하나다. 하지만 기구를 활용한 필라테스는 비용이 들어 쉽게 도전하기 어려운 운동이기도 하다.

뷰릿 홈필라테스 세트로 집에서 마음껏 필라테스를 실천해보자. 베이직바와 티칭밴드를 결합해 다양한 필라테스 동작을 할 수 있어 체형을 바로잡아준다. 폼롤러 기능을 하는 베이직바는 통증 부위에 자극을 줘 셀프 이완이 가능하다. 티칭밴드는 정확한 동작을 도와 코어 운동에 효과적이다. 혼자 운동하는 것이 걱정된다면 다양한 운동법이 담겨있는 유튜브 채널을 참고할 것.

기획=김희영 기자

사진=김태윤 기자

김희영 기자(라이킷팀) hoo04430@asiae.co.kr