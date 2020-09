풀무원, 새로운 콘셉트의 어묵 요리 간편식 ‘누들어묵볶이’ 2종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 풀무원식품은 면처럼 길게 뽑은 어묵을 떡볶이 소스에 볶아 간편하게 먹을 수 있는 냉장 요리 키트 ‘누들어묵볶이’ 2종을 출시했다고 11일 밝혔다.

‘누들어묵볶이’는 어묵을 면의 형태로 길이 20cm, 두께 0.5cm로 가늘고 길쭉하게 뽑아낸 ‘누들어묵’을 떡볶이 소스에 각종 사리와 함께 볶아 먹는 가정간편식(HMR) 제품이다.

어묵조림, 어묵탕 같은 한정된 어묵 요리의 고정관념에서 벗어나 어묵을 메인으로 하는 새로운 요리를 즐기도록 했다.

누들어묵볶이는 국물떡볶이 소스(순한맛), 화끈하게 매운 소스(매운맛) 2종으로 출시됐다. 누들어묵이 쫄깃쫄깃하게 씹히는 맛을 극대화하며 어묵 표면의 기름이 떡볶이 소스에 스며들어 잘 어우러진다.

어묵의 유통기한을 풀무원의 진공 포장 및 살균 기술로 50일까지 늘려, 가정에 갖춰두고 먹기에도 좋다.

‘누들어묵볶이 국물떡볶이소스’는 길쭉한 누들어묵과 누들밀떡, 국물떡볶이 소스, 건더기로 구성됐다. 누들밀떡은 풀무원의 특허 기술인 ‘2중 압축 기술’로 말랑하고 쫄깃한 밀떡을 길쭉하게 구현해 누들어묵과 환상의 조화를 자랑한다. 적당한 맵기로 어린이도 맛있게 즐길 수 있어 온 가족이 함께 먹기에 적합하다. 6가지 채소를 우려낸 밑 국물로 만든 소스가 입맛을 돋운다.

‘누들어묵당면볶이 화끈하게매운소스’에는 누들어묵과 넓적당면, 화끈하게 매운 특제소스, 건더기가 들어있다. 넓적당면은 따로 불릴 필요가 없어 전문점 넓적당면 대비 조리 시간을 대폭 줄여준다. 특제소스는 청양고추와 베트남 고추로 맛을 내 맵기를 높였다. 매운 음식을 좋아하는 젊은 층이 특히 좋아할 만한 맛이다.

