"혼행·혼캠족 감성 충족" 올 가을 아웃도어 패션템은

[아시아경제 조유진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 언택트 여행이나 혼자하는 여가 활동이 트렌드로 자리 잡았다. 숙식을 차에서 해결하는 차박이나 근교에서 혼자 즐기는 캠핑, 혼자할 수 있는 등산에 입문하는 이들이 늘어나며 ‘혼캠’, ‘혼산족’도 늘고 있다. 사람들이 몰리는 곳을 피해 나홀로 캠핑이나 등산을 즐기는 이들을 위한 패션 아이템을 추천한다.

아웃도어 컬처 브랜드 마운티아의 올 가을 신상 방풍 자켓은 일상과 아웃도어에서 동시에 활용 가능하다. 대표제품인 ‘라데자켓’은 내구성과 형태 복원력이 우수한 옥스포드 원단에 필름을 코팅 처리한 ‘라미네이팅 공법’을 적용해 생활 방수가 가능하다. 여기에 탈부착 가능한 후드로 실용성을 더했다. 심플한 디자인에 차분한 톤온톤 배색이 포인트로 다양한 스타일과 코디하기 쉽다. 색상은 남성용 블랙, 네이비, 여성용 블랙, 다크 와인으로 구성됐다.

워킹화 ‘플렉스’는 내피에 기모 원단을 적용해 보온성을 강화한 제품으로 등산, 조깅 등 가벼운 아웃도어 활동과 일상생활에서 따뜻하게 신을 수 있다. 미드솔에 적용한 카모플라쥬 패턴으로 스타일리시하면서 캐주얼한 디자인이 돋보이며, 색상은 블랙 한 가지다. 가벼운 아웃도어 활동 시 필수품을 수납할 수 있는 ‘팰리스15’ 배낭은 가볍게 맬 수 있는 15L 소형 사이즈로 휴대성 및 활용도가 높다. 성인 남성이 착용해도 작아 보이지 않으며 색상은 오렌지와 베이지 2가지다.

블랙야크가 최근 출시한 ‘BCC크림프자켓’은 경량 플리스 소재를 사용해 가볍고 따뜻하게 입을 수 있다. 전체에 적용한 안감은 동절기 야외 클라이밍 시, 바람을 효과적으로 막아준다. 팔꿈치와 포켓 부분에는 내구성이 뛰어난 서플렉스 원단을 더해 격한 동작이나 활동에도 편안한 착용감을 자랑한다.

‘BCC두잉팬츠’는 코듀라 면 혼방 소재를 사용해 내구성이 뛰어나다. Y존 전체 부분 거싯 시스템과 허리 부분 오비 이밴드, 무릎과 엉덩이 부분 다트 절개 디테일을 적용해 허리나 무릎을 구부리거나 다리를 들어 올리는 동작에도 제약이 없도록 했다. 또, 사이즈 조절이 가능한 스트링과 사이드 포켓 아래 클라이밍 브러시 꽂이 스트링으로 편안한 착용감과 편의성을 모두 제공한다.

여성용 클라이밍 레깅스인 ‘BBC라인레깅스’는 신축성이 우수한 트리코트 소재를 적용해 착용감이 뛰어나다. 전체 절개선은 원단이 겹치는 부분이 없이 봉제하는 ‘오드람프 봉제’ 디자인으로 격한 움직임에도 피부가 쓸리는 현상을 최소화했다. 이외에도 코듀라 면 혼방 소재를 사용해 내구성이 뛰어난 ‘BCC크래시티셔츠’를 비롯해 패딩 자켓과 다운 팬츠, 맨투맨 등의 의류와 크로스백, 백팩 등 용품을 포함한 총 28개의 스타일이 출시됐다.

글로벌 아웃도어 브랜드 트렉스타가 출시한 ‘코브라 서라운드 109 GTX’는 트레킹·하이킹이 가능한 시리즈로 개발됐다. 고어텍스 서라운드 기술을 사용해 360도 전방향 방투습 기능으로 신발 내부온도를 쾌적하게 해준다.

코브라에서 영감을 받은 미드솔과 측면부 디자인으로 거친 아웃도어 환경에서도 보다 안전하고 쾌적하게 즐길 수 있도록 했다. 발 전체를 감싸주는 신개념 레이싱 시스템 구조를 삽입해 착화 시 편안함을 제공한다. 색상은 남성용 블랙 색상과 네이비 색상, 여성용 그레이 색상으로 구성됐다.

