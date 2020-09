[폴드2 언팩]'갤럭시Z플립' 5G, 새 옷 입고 출시

디자인 동일하지만 AP 사양 개선

가격도 전작과 동일한 165만원

브론즈·화이트·그레이…11일부터 사전판매

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 선보인 두번째 폴더블 폰 '갤럭시Z플립'이 5G 버전으로 오는 11일부터 사전 판매를 시작한다.

1일 삼성전자는 온라인으로 '갤럭시Z폴드2 언팩 파트2'를 열고 갤럭시Z플립 5G를 오는 18일 국내에 정식 출시한다고 밝혔다. 사전판매는 11일부터 15일까지다.

전작과 디자인은 동일하지만 AP 사양이 소폭 개선됐고 새로운 색상으로 출시된다. 가격은 165만원으로 전작과 동일하다. 색상은 미스틱 브론즈·그레이·화이트 3가지다. 유광이었던 전작과 달리 지문이 잘 묻어나지 않게끔 헤이즈 공법의 마감을 적용했다.

갤럭시Z플립은 접었을 때 한 손에 쏙 들어가는 컴팩트한 폴더블 폰으로 휴대성이 뛰어나고 펼쳤을 때 6.7인치 대화면 디스플레이를 즐길 수 있다. 스냅드래곤 865+ 칩셋을 탑재해 전작보다 그래픽과 처리속도 등을 끌어올렸다.

하이드어웨이 힌지(경첩)를 적용해 원하는 각도로 펼쳐서 세워둘 수 있다. 셀피 촬영이나 영상 통화를 하는 동안 두 손에 자유를 준다. '플렉스 모드'를 지원해 화면을 상하 2개로 분할해 사용할 수 있다. 플렉스 모드에서 두 번 두드리면 미리보기 창 위치가 상단에서 하단으로 바뀐다.

이 밖에 '갤럭시 Z 플립'은 최대 2개의 앱을 동시에 사용할 수 있는 '멀티 액티브 윈도우', 자주 함께 사용하는 앱을 동시에 실행할 수 있는 '앱 페어', '프로 동영상 모드'도 지원한다.

