외국인, 4주만에 '사자' 전환…배터리株 담았다

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주 만에 순매수로 돌아섰다.

30일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 24일부터까지 28일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 3537억원을 순매수했다. 코스피시장에서 2953억원을, 코스닥시장에서는 582억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 466,000 전일대비 3,000 등락률 -0.64% 거래량 463,429 전일가 469,000 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 재확산에 하루에도 냉·온탕 오가는 증시코스피, 개인 매수세에 상승…2362.22 출발코스피·코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 5일 만에 하락 마감 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성SDI를 2090억원 순매수했다. 뒤이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 1,300 등락률 -1.64% 거래량 2,511,956 전일가 79,100 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 日키옥시아 투자 수익 2배 전망…'성공적'[주간증시 리뷰]코로나 재확산에 하루에도 냉·온탕 오가는 증시코스피, 개인·기관 순매수… 2353.80 상승 마감 close 를 1203억원 사들였다. 이밖에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 759,000 전일대비 3,000 등락률 -0.39% 거래량 496,857 전일가 762,000 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 전망]코로나 재확산 우려 속 등락…9월 '단기 조정'[주간증시 리뷰]코로나 재확산에 하루에도 냉·온탕 오가는 증시코스피, 개인·기관 순매수… 2353.80 상승 마감 close (846억원), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 246,300 전일대비 8,300 등락률 -3.26% 거래량 1,149,948 전일가 254,600 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 전망]코로나 재확산 우려 속 등락…9월 '단기 조정'씨젠, 520억 규모 유형자산 양수 결정코스피, 개인·기관 순매수… 2353.80 상승 마감 close (676억원), 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 500 등락률 -0.45% 거래량 1,932,901 전일가 111,500 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 신풍제약, 주가 11만 2500원.. 전일대비 0.9%사망률 높은 노년층 이제는 안심해도 됩니다! [초동시각]바이오 전성시대 close (516억원), 휠라홀딩스 휠라홀딩스 081660 | 코스피 증권정보 현재가 37,050 전일대비 1,300 등락률 +3.64% 거래량 625,060 전일가 35,750 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK바이오팜 팔고 회사 이름 바꾸면 주가 오를까…'절반' 성공외국인, 5주만에 순매수 전환…코스피·코스닥 모두 '사자' close (397억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 333,000 전일대비 4,000 등락률 -1.19% 거래량 969,408 전일가 337,000 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 전망]코로나 재확산 우려 속 등락…9월 '단기 조정'[클릭 e종목]"네이버, 내년이 더 기대…목표주가 상향"[e공시 눈에 띄네]코스피-27일 close ·362억원), 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 144,500 전일대비 14,500 등락률 +11.15% 거래량 736,070 전일가 130,000 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 그룹주펀드, 삼성보다 더 잘나간 그룹은?현대글로비스, 자율주행 로봇사와 생활밀착형 물류서비스 추진[클릭 e종목] "현대글로비스, 속도는 아쉽지만 회복세는 분명" close (270억원), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 184,100 전일대비 900 등락률 +0.49% 거래량 540,360 전일가 183,200 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 코스피, 개인·기관 순매수… 2353.80 상승 마감코스피, 외국인 매도세에 상승폭 축소알테오젠, 히알루론산 가수분해 효소 관련 특허 취득 close (255억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 557,944 전일가 304,500 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 여름철 제초작업 조심하셔야 합니다! 미리 준비합니다!코스피, 외국인 매도세에 상승폭 축소셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 0.99% close (239억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,400 전일대비 200 등락률 -0.36% 거래량 14,619,888 전일가 55,600 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 日키옥시아 투자 수익 2배 전망…'성공적'삼성전자, 평택 2라인 가동 시작…'업계 최초' EUV 적용 모바일 D램 양산[주간증시 리뷰]코로나 재확산에 하루에도 냉·온탕 오가는 증시 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 580억원 순매도했다. 이어 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 2,500 등락률 +10.55% 거래량 37,252,720 전일가 23,700 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 오늘의 핫이슈&관련종목 ? 크루셜텍, 현대차, HDC.. 사망률 높은 노년층 이제는 안심해도 됩니다! 진원생명과학, 검색 상위 랭킹... 주가 2.74% close 을 513억원 팔았다. 이밖에 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 189,500 전일대비 1,000 등락률 +0.53% 거래량 377,563 전일가 188,500 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [주간HOT종목]SKT, 5000억원 규모 자사주 취득에 '이목집중'대기업도 3단계 대비 내부 매뉴얼 강화…재택 확대·식사 이원화코로나19에 韓 증시 긴장감 최고조…"기존 주도주로 승부" close ·512억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 48,200 전일대비 200 등락률 -0.41% 거래량 1,479,287 전일가 48,400 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [주간HOT종목]SKT, 5000억원 규모 자사주 취득에 '이목집중'외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고외국인, 4주만에 '팔자' 전환…코스닥은 '사자' close (491억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 30,300 전일대비 300 등락률 +1.00% 거래량 2,354,079 전일가 30,000 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 재확산에 하루에도 냉·온탕 오가는 증시외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 팔고 아모레퍼시픽 사고2분기 실적 호조 이끄는 금융株 close (402억원), 드림텍 드림텍 192650 | 코스피 증권정보 현재가 14,050 전일대비 250 등락률 +1.81% 거래량 3,086,732 전일가 13,800 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고역시 바이오는 대한민국! 백신 생산능력 세계 최고!【증권가이슈】 오늘도 올랐다 테슬라! '수혜주'가 기다린다! close (241억원), 솔브레인(236억원), S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 57,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 353,523 전일가 57,400 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 장마·코로나19에 한 숨 쉬는 정유업계순환매 장세에서도 소외된 정유株S-OIL, 집중호우로 구조 중 순직한 소방관 유족에 위로금 close (216억원), 한국테크놀로지그룹 한국테크놀로지그룹 000240 | 코스피 증권정보 현재가 15,150 전일대비 600 등락률 -3.81% 거래량 1,858,735 전일가 15,750 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 한국타이어, 장애인 고용 창출 위한 '동그라미 세차장' 오픈한국테크놀로지그룹, 커뮤니티 활발... 주가 -1.42%.【전문가추천】 내일 (27일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close (178억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 84,800 전일대비 400 등락률 -0.47% 거래량 482,447 전일가 85,200 2020.08.28 15:30 장마감 관련기사 필립모리스와 손잡은 KT&G…릴의 첫 해외 시장 공략은 일본·러시아KT&G, 2분기 영업익 3947억원…전년대비 1%↓KT&G, 2003억원 규모 자사주 취득 결정 close (174억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 대한 우려가 커지고 있지만 유동성 장세는 이어질 것이란 전망이다. 한대훈 SK증권 연구원은 "사회적 거리두기 3단계 격상에 대한 경계심이 여전한 상황으로 코스피 거래대금은 큰 폭으로 감소했다"면서 "일일 거래대금이 지난 11일 18조7000억원에 육박했지만 지난 주 코스피 평균 거래대금은 12조8000억원까지 줄었다"고 말했다. 한 연구원은 "그러나 코스닥 거래대금은 여전히 증가세를 보이고 있으며 코스피 거래대금을 넘어섰다"면서 "풍부한 유동성과 개인자금의 힘을 재확인할 수 있는 대목"이라고 덧붙였다.

풍부한 유동성을 바탕으로 개인자금의 유입은 계속해서 이어질 것이란 전망이다. 한 연구원은 "개인 투자자금은 주도주에 대한 매수로 이어지고 있는데 코로나19의 2차확산에 대한 우려가 불거진 8월에도 개인 자금은 반도체, 헬스케어, 화학(배터리) 등 주도주 업종과 실적 개선을 시현한 자동차 업종에 집중됐다"면서 "월말·월초를 맞아 매크로 지표에 대한 경계심도 있겠지만 경제지표에 민감도가 낮아진 만큼 주도주를 중심으로 한 유동성 장세가 계속될 것"이라고 내다봤다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr