진원생명과학, 개인 맞춤형 항암 핵산 백신 개발 본격화

진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 1,750 전일대비 10 등락률 -0.57% 거래량 279,677 전일가 1,760 2026.01.16 11:56 기준 관련기사 진원생명과학, SFTS 예방 백신 'GLS-5140' 임상 재도전…2026년 내 식약처 승인 목표진원생명과학, 흡인 기반 DNA백신 접종 기술 작용 원리 연구 성과 국제학술지 게재진원생명과학 "美자회사, 고강도 구조조정 조기 정상화" 전 종목 시세 보기 close (대표이사 고광연)은 DNA 및 mRNA 기반의 '개인맞춤형 항암 핵산 백신'을 향후 기업의 핵심 전략 파이프라인으로 선정하고 본격적인 개발에 착수했다고 16일 밝혔다.

이번 전략은 자회사 VGXI가 생산한 개인맞춤형 항암 DNA 백신이 미국 식품의약국(FDA) 승인 임상시험에서 성공적으로 사용된 경험을 바탕으로 한다는 설명이다. 최근 미국에서는 해당 백신을 투여 받아 치료 중이던 환자의 경과가 양호하게 유지됨에 따라 의료진의 동의하에 기존 제조사인 VGXI 측으로 백신의 추가 소량 생산 가능 여부가 문의된 바 있다.

해당 백신은 VGXI의 cGMP(우수 의약품 제조 및 품질관리 기준) 시설에서 제조돼 FDA 승인 임상연구에 공급되었던 제품이다. 진원생명과학 측은 관련 기업이 공식적으로 생산을 의뢰할 경우, 신속한 제조 지원이 가능하다는 입장을 전달하며 개인맞춤형 백신 분야의 실질적인 대응 능력을 입증했다.

진원생명과학 관계자는 "이번 사례는 VGXI가 이미 개인맞춤형 항암 핵산 백신을 GMP 환경에서 생산해 FDA 승인 임상에 공급한 실질적 경험을 보유하고 있음을 보여준다"며 "이는 진원이 추진하는 개인맞춤형 항암 백신 개발 전략의 중요한 기술적 기반이 될 것"이라고 설명했다.

향후 회사는 암 정보 시퀀싱(Sequencing) 및 AI 기술을 보유한 파트너들과의 협력 등을 통해 확보되는 구체적인 성과와 진행 사항을 시장과 지속적으로 공유함으로써, 개발 과정의 투명성을 높이고 글로벌 경쟁력을 갖춘 항암 백신 생태계를 구축해 나갈 계획이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>