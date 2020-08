김병기 “국정원, 개혁 방안 국회에 보고해달라”

[아시아경제 임춘한 기자] 국회 정보위원회 간사인 김병기 더불어민주당 의원은 17일 박지원 국가정보원장에게 “국정원은 국정원법 개정과 개혁을 위한 태스크포스(TF)를 신속하게 구성해서 국민의 대의기관인 국회에 공식적인 입장을 개진해 주기 바란다”고 밝혔다.

김 의원은 이날 페이스북에서 "2016년 국회의원 당선 후 지금까지 국정원법 개정 방안에 대해 국정원 전·현직 직원들로부터 제대로 된 연락조차 받은 적이 없다"며 이같이 말했다.

김 의원은 "국정원은 지난 30여년간 개혁 요구가 있을 때마다 '알아서 하겠다'며 소극적인 태도로 일관하며 개혁을 회피하거나 마치 개혁이 되는 양 호도해왔다"며 "그 결과 그나마 시행됐던 개혁조차 흐지부지되면서 역량은 계속 약화됐고 손가락질받는 기관이 됐다"고 지적했다.

김 의원은 "이제 국가와 국민, 국익을 위해 국정원이 나아가야 할 방향을 결정할 때가 됐다"며 "신임 국정원장은 국익을 위해 이전 분과 달리 제 요청에 적극 화답해 줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

