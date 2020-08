외인 순매도세에 코스피 1%대 하락…2400선은 지켜내

[아시아경제 금보령 기자] 14일 코스피 지수가 외국인 순매도세에 1% 넘게 떨어졌지만 2400선은 지켜냈다.

이날 코스피는 전장 대비 30.04포인트(1.29%) 하락한 2407.49로 마감했다.

코스피는 전거래일보다 9.68포인트(0.4%) 내린 2427.85로 개장해 하락 폭을 키웠다.

유가증권시장에서 개인은 5969억원어치를 순매수했다. 이와 달리 외국인과 기관은 각각 4645억원, 1241억원을 순매도했다.

업종별로 섬유의복(3.03%), 기계(1.17%) 등은 올랐지만, 화학(1.94%), 의약품(1.51%) 등은 내렸다.

시가총액 10위 기업 중에는 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 2,000 등락률 +0.55% 거래량 818,503 전일가 360,500 2020.08.14 15:30 장마감 close (0.55%)가 유일하게 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,000 전일대비 700 등락률 -1.19% 거래량 15,602,943 전일가 58,700 2020.08.14 15:30 장마감 close (1.19%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 500 등락률 -0.62% 거래량 2,565,826 전일가 80,700 2020.08.14 15:30 장마감 close (0.62%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 800,000 전일대비 20,000 등락률 -2.44% 거래량 213,877 전일가 820,000 2020.08.14 15:30 장마감 close (2.44%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 2,000 등락률 -0.65% 거래량 605,779 전일가 307,000 2020.08.14 15:30 장마감 close (0.65%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 700,000 전일대비 37,000 등락률 -5.02% 거래량 1,150,635 전일가 737,000 2020.08.14 15:30 장마감 close (5.02%) 등은 하락했다.

코스닥도 전장과 비교했을 때 19.74포인트(2.31%) 떨어진 835.03으로 마쳤다.

코스닥도 전거래일 대비 0.06포인트(0.01%) 내린 854.71로 개장한 뒤 하락세를 키워갔다.

코스닥 시장에서 개인은 1862억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 781억원, 1017억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 방송서비스(1.61%) 정보기기(0.11%) 등은 올랐지만 인터넷(2.39%), 화학(2.47%), 컴퓨터서비스(1.8%) 등은 내렸다.

시총 상위 10개 종목 중에는 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 133,600 전일대비 600 등락률 +0.45% 거래량 219,027 전일가 133,000 2020.08.14 15:30 장마감 close (0.45%)만 상승했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 104,200 전일대비 4,000 등락률 -3.70% 거래량 3,162,248 전일가 108,200 2020.08.14 15:30 장마감 close (3.7%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 221,400 전일대비 52,300 등락률 -19.11% 거래량 5,937,425 전일가 273,700 2020.08.14 15:30 장마감 close (19.11%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 89,400 전일대비 12,900 등락률 -12.61% 거래량 4,683,921 전일가 102,300 2020.08.14 15:30 장마감 close (12.61%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 173,100 전일대비 14,600 등락률 -7.78% 거래량 733,458 전일가 187,700 2020.08.14 15:30 장마감 close (7.78%) 등은 하락했다.

