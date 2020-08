13일 오후 2시 구속 전 피의자심문

[아시아경제 유병돈 기자] 서울 관악경찰서는 70대 노모를 살해한 혐의(존속살해)로 40대 남성 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 13일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 11일 새벽 관악구에 있는 자택에서 어머니 B씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다.

A씨는 같은 날 인근 경찰서를 찾아가 범행 사실을 알리고 자수했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 숨진 B씨를 발견했으며, 외부인의 침입 흔적은 없었던 것으로 전해졌다.

A씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)은 13일 오후 2시 서울중앙지법에서 열릴 예정이다.

