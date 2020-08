남원시, 수해복구 총력…인력 684명·장비 550여 대 투입

남원시장, 정세균 총리에 ‘특별재난지역 선포’ 건의

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시가 기록적인 폭우로 큰 피해를 입은 지역의 수해복구에 총력을 기울이고 있다.

11일 시는 지난 7~9일 3일간 남원지역에 내린 집중호우(누계 대강면 534㎜, 수지면 493㎜)로 10일 기준 450가구 1250명의 이재민이 발생해 수해복구에 모든 행정력을 집중하고 있다고 밝혔다.

시는 농경지, 도로·하천, 주택 침수 등 많은 재산피해가 발생함에 따라 공무원, 군병력 등 684명과 장비 550여 대를 투입해 응급복구에 나서는 한편, 예비비를 활용해 침수 주택 200가구를 대상으로 긴급 전기공사를 추진하고 있다.

이런 가운데 이환주 시장은 지난 7~8일 내린 집중호우로 막대한 재산피해를 입은 남원지역을 특별재난지역으로 선포해 달라고 정부에 건의했다.

이 시장은 전날 오후 남원시 금지면 금곡교 제방유실 피해현장을 찾은 정세균 국무총리를 만나 “이번 호우로 남원시 농경지, 주택, 공공시설 등에 큰 피해가 발생했다”며 남원을 특별재난지역으로 선포해 줄 것을 요청했다.

이어 “남원은 물에 잠기면서 주택이 함께 침수돼 주민 피해가 속출하고 있으며 유실로 많은 농지와 큰 손실을 초래했다”고 밝혔다.

이 시장은 “남원은 지난 이틀간 총 강수량, 한 시간 동안 집중 강수량이 역대 최고 수준에 이르렀고 이로 인한 피해가 막심하다”면서 “지금 시민들은 특별재난지역으로 선포돼 공공·사유시설 복구에 국비가 투입되기를 간절히 바라고 있다”고 강조했다.

이에 대해 정 총리는 “가능하면 지역 입장에서 기준에 맞게 신속하게 지정하고 복구가 이뤄지도록 하겠다”고 말했다.

이어 “신속히 응급복구를 해 주민의 불편을 최소화 하고 주민들이 하루라도 빨리 일상으로 복귀할 수 있도록 해야 할 것이다”며 “항구복구를 할 때에는 근본적인 대책을 수립해 복구를 추진해야 할 것이다”고 덧붙였다.

