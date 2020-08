[아시아경제 이민지 기자] 이노션 이노션 214320 | 코스피 증권정보 현재가 51,800 전일대비 100 등락률 +0.19% 거래량 96,859 전일가 51,700 2020.08.11 15:30 장마감 close 은 2분기 영업이익으로 159억7800만원을 기록해 전년동기대비 44.4% 줄었다고 11일 공시했다. 매출액은 21.7% 감소한 2364억7900만원을 기록했고 순이익은 134억2500만원으로 44.4% 줄었다.

