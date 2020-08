수도권 이어 부산서도 집단감염…선박·평생교육시설서 발생

[아시아경제 조현의 기자] 수도권 지역에서 교회 등을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생하고 있는 가운데 부산에서도 집단감염이 발생했다.

권준욱 중앙방역대책본부(방대본) 부본부장은 11일 충북 오송 질병관리본부에서 열린 브리핑에서 이같이 밝혔다.

방역당국에 따르면 이날 12시 기준 경기 고양시 반석교회 관련 확진자는 2명 늘어 총 33명이다. 추가 확진을 받은 사람은 교회 교인과 남대문시장 상인이 각 1명이다.

반석교회 내 감염은 남대문시장 케네디상가를 거쳐 인근 대규모 상가인 중앙상가로 전파되고 있다. 아울러 이와 별개로 시립숲속아이어린이집을 거쳐 원생 가족과 가족의 지인을 차례로 감염시키며 'N차 전파'로 이어지고 있다.

고양시의 또 다른 교회인 기쁨153교회 관련 확진자도 1명이 늘어 총 22명이다. 교인 8명, 가족 및 지인 1명, 직장 관련 확진자 13명이다. 이 교회 목사가 속한 서울 강남구 '엘골인바이오'라는 다단계 판매업체와 관련해 1명이 충남 아산에서 추가로 확진됐다.

김포 주님의샘 장로교회 관련 확진자도 이날 3명 추가돼 누적 확진자가 12명이다. 서울 관악구 은천재활요양병원에서도 3명이 추가로 확진 판정을 받으면서 누적 확진자는 4명이다.

부산에서도 확진자가 다수 발견됐다. 앞서 집단감염이 확인된 선박 '영진607호'에서는 격리 중인 선원 4명이 추가로 확진돼 누적 확진자가 10명이 됐다.

부산 사하구 부경보건고(성인반)와 관련해서는 지난 9일 지표환자(첫 환자)가 발견된 뒤 8명이 잇따라 양성판정을 받으면서 누적 확진자가 9명으로 늘었다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr