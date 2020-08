무안군 운남면, 군공항 이전 반대 시위 개최

“청정한 무안을 후손들에게 물려주겠다”

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군은 운남면 군공항 이전반대대책위원회와 번영회, 새마을부녀회원들이 지난 10일 영해공원에서 광주 군공항 이전 반대 시위를 개최했다고 11일 밝혔다.

이날 면민들은 전투비행장 이전을 강행하며 무안군의 희생을 강요하는 정부와 광주광역시를 비판하며 군공항 이전을 철회시키기 위한 단합된 힘과 강한 투쟁 의지를 보여줬다.

반대 시위에 참여한 한 면민은 “최근 다른 지역의 군공항 유치 신청이 이슈화되고 있지만 지역마다 상황과 입장이 다르다”면서 “군 공항이 이전된다면 전투기 소음으로 인해 농업인들이 큰 피해를 입게 될까 걱정이다”고 말했다.

운남면 군공항 이전반대대책위원회 정회술 위원장은 “무안군민의 광주 군공항 이전 반대에도 불구하고 정부와 광주광역시는 군공항 이전을 지속해서 추진하고 있다”면서 “모든 역량을 결집해 군공항 이전을 막아내 청정한 무안을 후손들에게 물려주겠다”고 강조했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr