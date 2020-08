[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 기업들의 유튜브 활용방법을 알려주는 온라인 강의를 진행한다.

경기경제과학원은 비용이나 인력 등의 문제로 홍보가 어려운 (예비)창업자나 중소기업을 대상으로 유튜브 활용 방법이 담긴 교육 영상을 무료로 제공하는 온라인 강의를 제공한다고 11일 밝혔다.

경기경제과학원은 코로나19로 인한 비대면 문화 확산에 따라 올해 교육을 온라인 강의로 전환했다.

유튜브 강의는 초급편, 중급편으로 구성했으며 경과원의 공식 유튜브 채널에서 누구나 무료로 볼 수 있다.

김기준 경기경제과학원장은 "유튜브는 빠른 피드백을 얻을 수 있고 큰 비용이 발생하지 않아 시간과 비용을 절약할 수 있는 유용한 마케팅 채널"이라며 "유튜브를 처음 접하는 사람도 쉽게 이해할 수 있도록 초보자의 눈높이에서 교육을 구성했다"고 설명했다.

