경남창조경제혁신센터, 쿠팡과 온라인 시장 진출 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남창조경제혁신센터는 e커머스 기업인 쿠팡을 활용한 지역창업기업의 온라인 매출 활성화 지원사업의 참가자를 모집한다고 10일 밝혔다.

참가자 모집 기간은 21일까지며, 이번 온라인 마케팅 활성화 지원프로그램을 위해 ㈜쿠팡과 업무협약을 맺었다.

또한 창업기업의 마케팅 자생력을 향상할 수 있는 실무 공통교육과 쿠팡 입점 절차, 상세페이지 설정 방법 등 실습을 통한 쿠팡 입점을 시작으로 1:1 MD 전략컨설팅, 상세페이지 제작, 배너광고제작, MD 기획전 1개월 입점, 광고비 지원 등 실질적인 매출 증가를 견인한다.

온라인 마케팅 공통 교육은 아직 판매 제품이 없는 예비창업자도 신청할 수 있다.

이동형 경남창조경제 센터장은 “이번 지원사업을 통해 코로나 사태로 경영상 애로를 겪고 있는 창업기업의 활로가 되길 바란다”며 “앞으로도 스타트업의 판로 다각화, 매출 확대를 위해 실질적인 프로그램 운영에 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

