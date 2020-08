무진장소방서, 집중호우·강풍 현장활동

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 무진장소방서(서장 박덕규)는 10일 집중호우로 인해 물 폭탄을 쏟아부은 호우경보 기간 동안 인명구조 및 급·배수지원과 안전조치를 실시했다고 밝혔다.

이번 호우경보 기간 동안 소방공무원 415명과 장비 138대를 동원해 총 18명의 인명을 구조했다.

특히, 관내 아파트와 시설, 주택 등 침수지역에 28건(10t)에 급배수지원 활동과 산사태 및 침수 등 피해현장에 출동해 침수차량 이동조치, 도로가에 쓰러진 나무 제거, 임시 제방 쌓기, 침수된 주택·도로 등에 대해 68건의 안전조치를 했다.

또 제5호 태풍 ‘장미’의 영향으로 강풍 및 집중호우에 의한 피해가 우려됨에 연약지반 산사태 등 인명피해 우려 지역 및 침수 우려 취약도로 등에 대해서는 현장점검·예찰 활동 강화, 비상경계근무 태세 유지 등 비 피해 등 재난 대응을 빈틈없이 하고 있다.

박덕규 소방서장은 “출동 장비 점검 등 가용장비 100% 가동상태 유지해 추가 피해가 발생하지 않도록 폭우 피해 상황을 점검하고 위험지역에 대한 예방 조치와 신속한 복구를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

