[전문] 황정민 라디오 생방송 중 괴한 난동…"인명피해 없어"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] KBS 라디오 생방송 도중 40대 남성이 스튜디오 외부에서 유리창을 깨는 소동이 벌어졌다.

5일 경찰과 KBS 등에 따르면 이날 오후 3시40분께 KBS쿨FM '황정민의 뮤직쇼'가 생방송으로 진행되는 도중 한 남성이 오픈 스튜디오 대형 유리창을 둔기로 파손했다.

당시 방송은 '보이는 라디오'로 실시간 중계돼 유리창이 깨지는 소리도 라디오 전파를 탔다.

그런 가운데 DJ를 맡은 황정민은 바깥 상황을 확인한 뒤 자신의 가방을 들고 나가 돌아오지 않았다. 이에 김형규가 대신 방송을 마무리했다.

유리창을 깬 남성은 출동한 경찰과 KBS 직원 등에 의해 제압된 것으로 전해졌다.

이 남성은 현재 경찰 조사를 받고 있다.

이하 KBS 입장 전문.

오늘(5일) 오후 3시 40분경 40대로 보이는 남성이 KBS 본관 2층에 위치한 라디오 오픈 스튜디오의 대형 유리창을 둔기로 파손하는 사건이 발생했습니다.

유리창을 깨며 난동을 부리던 이 남성은 신고를 받고 출동한 경찰에 체포돼 현재 조사를 받고 있습니다.

라디오 오픈 스튜디오는 일반 시청자들이 자유롭게 오갈 수 있는 공간에 위치해 있어서 추가 피해가 발생할 가능성도 있었지만, KBS시큐리티 직원들의 신속한 대처로 다행히 인명 피해 등은 발생하지 않았습니다.

KBS는 주변 CCTV 화면을 제공하는 등 경찰 수사에 적극 협조할 예정입니다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr