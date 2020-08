수입차도 7월 '개소세 절벽' 못 피했다

7월 수입차 1만9778대 신규등록

개소세 인하 축소 여파 전월比 27.7%↓

[아시아경제 김지희 기자] 올 들어 개별소비세 인하 효과에 힘입어 승승장구하던 국내 수입차 시장이 지난달 주춤했다. 7월을 기점으로 개소세 인하 혜택이 줄어들자 5개월 연속 이어오던 전달 대비 증가세가 꺾인 모양새다.

5일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난달 수입 승용차 신규등록대수는 1만9778대로 전달과 비교해 27.7% 급감했다. 올해 2월 이후 꾸준하게 전달 대비 10% 안팎의 증가율을 유지해오다 처음으로 판매가 줄었다. 전년 대비로는 지난 6월 40% 넘게 판매량이 늘었으나, 7월엔 1.7% 증가하는 데 그쳤다.

올해 연말 국내시장 철수를 앞두고 재고를 소진 중인 닛산의 프리미엄 브랜드 인피니티를 제외한 대다수 브랜드의 판매가 모두 감소세로 돌아섰다. 올해 상반기 내내 수입차 시장의 주도권을 놓치지 않았던 독일 브랜드도 마찬가지다. 메르세데스-벤츠는 전달 대비 30% 넘게 줄어든 5215대에 그쳤고 2위인 BMW는 6.2% 감소한 3816대를 기록했다. 아우디ㆍ폭스바겐의 경우 지난해 '개점휴업' 상태의 기저효과로 전년 대비 판매는 늘었으나 6월과 비교해선 모두 두 자릿수 판매 감소율을 보였다. 쉐보레(1106대), 볼보(1069대), 포르쉐(914대), 렉서스(749대), 미니(629대), 토요타(520대) 등도 일제히 지난달보다 판매가 줄었다.

7월부터 개소세 인하 혜택이 감축됨에 따라 수입차 시장의 상승세도 꺾인 것으로 보인다. 앞서 정부는 신차 구입 시 부과되는 개소세율을 기존 5%에서 1.5%로 한시 70% 인하했으나, 지난달부터는 이를 3.5%로 늘린 바 있다. 다만 지난 5월과 6월에는 개소세 감면효과 축소를 앞두고 수요가 몰린 측면도 있는 만큼 아직 수입차 시장은 건재한 편이라는 평가도 있다.

임한규 한국수입자동차협회 부회장은 "7월 수입 승용차 신규등록은 일부 브랜드의 물량부족과 개별소비세 인하요율 변동 등으로 전월 대비 감소했다"고 설명했다.

한편 변경된 개소세 인하 정책이 고가의 수입차 판매에만 힘을 실어줄 것이란 우려는 일단 7월엔 본격화하지 않은 분위기다. 당초 정부가 개소세 감면 폭을 줄임과 동시에 최대 100만원이던 감면 한도를 없애면서 차량 가격이 7667만원(출고가 6700만원) 이상일 경우 이전보다 혜택이 커진다는 비판을 받았다. 하지만 개소세 인하 정책이 바뀐 첫 달인 지난달 고가의 프리미엄 브랜드들의 판매는 전달보다 줄어든 것으로 나타났다. 대다수 모델의 가격이 1억원을 웃도는 포르쉐의 경우 지난 6월 940대에서 914대로 판매량이 다소 줄었다. 판매가격이 3억원 이상인 슈퍼카 브랜드 벤틀리와 롤스로이스도 각각 6월보다 34.4%, 33.3%씩 빠졌다.

