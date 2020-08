신라면세점, 구찌 선글라스 면세재고품 '라이브방송' 판매

6일 오후 7시 40분간 판매

[아시아경제 차민영 기자] 신라면세점은 오는 6일 오후 7시부터 40분간 구찌, 디올, 톰 포드 등 명품 브랜드 선글라스 재고 면세품을 모바일 생방송 서비스 ‘신라TV’를 통해 판매한다고 5일 밝혔다.

신라TV는 신라면세점이 지난해 면세업계 최초로 선보인 모바일 생방송 서비스다. 시청자들은 신라 전속 뷰티 크리에이터가 진행하는 생방송을 보며 인기 명품 선글라스를 구매할 수 있으며 다양한 이벤트에도 동시에 응모할 수 있다. 구매한 상품은 최대 2주 내 배송된다.

라이브 방송에서는 선글라스 구매를 위한 다양한 정보와 이벤트도 함께 제공된다. 뷰티 크리에이터들이 선글라스 구매 팁과 함께 상황별 스타일링을 공유하고 다양한 얼굴형에 따른 선글라스 제품을 추천해준다.

한편, 신라면세점은 오프화이트, 폴스미스, 제니스, 해밀턴, 톰포드 아이웨어, 로즈몽, 다니엘웰링턴을 포함한 12개 패션·잡화 브랜드의 면세 재고품도 판매한다. 오는 6일 오후 2시부터 자체 홈페이지 ‘신라트립’을 통해 진행된다.

대표 상품은 ▲오프화이트 20 SS 아치셰이프 후드티 ▲폴스미스 빌폴드 반지갑 ▲해밀턴 재즈마스터 뷰매틱 ▲톰포드 아이웨어 선글라스 등 총 257종이 있다. 가격은 면세점 정상 가격 대비 최대 40% 할인된 수준이다.

면세 재고상품은 지난 판매와 동일하게 신라면세점 모바일 앱의 신라트립 또는 인터넷 포털에 접속해 회원가입 후 구매할 수 있다. 판매 시작일 이전에 미리 신라인터넷면세점의 자체 간편 결제 시스템인 '신라페이'를 가입한 후 이용하면 당일 결제금액의 일부를 즉시 할인 받을 수 있다.

