코이카, 방글라데시 간호사에 방호복 등 방역물품 지원

지역 취약계층엔 방역 물품과 식량 등 지원

방글라데시 간호전문대 설립사업…간호 인력 부족한 현지 상황 개선

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 방글라데시 간호사들과 수도 다카 시내 묵다 지역 취약계층 주민들에게 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 물품을 전달했다고 28일 밝혔다.

이번 지원은 한국 정부의 지원으로 코이카가 설립한 방글라데시 간호전문대학원의 사후관리 차원으로 방글라데시 정부의 코로나19 대응 지원 차원에서 추진됐다. 총 40만 달러 규모다.

서남아시아에 있는 방글라데시는 27일 기준 코로나19 누적 확진자가 약 22만명에 달한다. 특히 기본적인 의료용품 및 시설, 역량이 부족해 코로나 대응에 총체적인 어려움을 겪고 있다. 이에 간호사 900여명을 포함해 3000여명의 의료인력이 코로나19에 감염됐고 세계에서 가장 높은 의사 사망률을 기록하고 있다.

코이카는 일선 간호사들을 위해 방호복, 마스크, 장갑 등 의료용품 3000세트를 포함해 간호전문대학원 인근 묵다 지역 1800가구에 쌀 등 필수 식료품과 손소독제, 항균비누 등 위생용품 등을 지원한다. 묵다 지역에는 수도 다카 시내에서도 특히 저소득층 등 취약계층이 많이 거주하고 있다.

코이카는 2012년부터 지난해까지 방글라데시 유일의 간호전문대학원을 설립하고 교육 인프라와 커리큘럼, 운영을 지원했다. 이를 통해 세계적인 수준의 한국 간호 인력 역량 및 관련 기술을 전수하여 간호사와 교수요원이 부족한 방글라데시의 간호 인력 상황을 개선했다.

이장근 주방글라데시 대사는 "이번 의료물품 지원을 비롯해 방글라데시의 코로나19 대응의 최전선에서 일하는 의료 인력과 국민들을 보호하는데 기여하기를 희망한다"고 밝혔다.

도영아 코이카 방글라데시 사무소장은 "코이카는 방글라데시 주요 병원에 집중치료시설 구축, 글로벌 협력의사를 통한 온라인 강의제공 등 코로나19 대응 지원을 위해 노력해왔으며 앞으로도 워킹스루 부스 등 진단장비 지원, 장기적인 감염병 대응 역량 강화를 위해 기여할 계획"이라고 말했다

