국토부, 혁신 모빌리티 우수사례 설명회 개최

[아시아경제 이춘희 기자] 정부가 혁신 모빌리티 우수 사례 확산을 위한 설명회를 연다. 첨단기술을 활용한 수요응답형 교통서비스, 주차공유 사업 등이 주요 사례로 다뤄진다.

국토교통부는 수요응답형 교통서비스 등 혁신 모빌리티의 교통 분야 우수사례를 지방자치단체와 공유해 전국에 확산하기 위한 설명회를 28일 오후 정부세종청사에서 연다고 27일 밝혔다.

이번 설명회는 모빌리티·주차 등의 혁신 모빌리티 우수사례를 확산해 교통 소외지역을 포함한 모든 국민들이 우수한 교통서비스를 누릴 수 있는 기회를 제공하기 위하여 마련됐다. 공공형 택시 사업, 수요응답형 교통서비스 '셔클', 'I-MOD' 서비스, 주차공유사업 등 우수사례에 대해 관련 지자체(서울 금천구), 연구기관(한국교통연구원), 서비스업체(현대차) 등이 설명할 예정이다.

우선 대중교통 이용이 어려운 지역주민을 대상으로 최소 요금의 택시 서비스를 제공하는 공공형 택시사업(100원 택시 등)은 한국교통연구원의 연구결과 연간 약 225억원의 편익이 발생한 것으로 분석됐다. 지난해 국토부에서 지원한 50개 시 214만명 이용을 기준으로 한 것으로 통행요금 절감·이동시간 절감 등 직접효과 약 170억원, 외출횟수 증가에 따른 지역사회 소비지출 증가 등 간접효과 약 55억원이다. 사업비 집행액 137억원 대비 1.64배 수준이다.

이날 설명회에서는 이해관계조정기구 운영, 투명한 정산 시스템 확보, 최적경로 선정을 위한 민간기업(SKT T맵 서비스) 연계 등과 관련해 경기 파주시·세종·전남 신안군의 우수사례가 소개된다.

현대차는 수요응답형 교통서비스인 ‘셔클’과 ‘I-MOD’에 대해 서울 은평구와 인천 영종도에서의 실증분석 결과를 발표한다.

앱호출 기반 합승서비스 제공 대형승합택시인 셔클 서비스는 지난해 11월 정보통신기술(ICT) 규제샌드박스(규제유예제도) 통과 이후, 지난 2월부터 5월까지 3달 간 서울 은평 뉴타운에서 실증사업을 실시했다. 마지막 주인 12주차에는 2442건의 호출건수를 기록하는 등 주민들의 큰 호응을 얻은 바 있다.

I-MOD 서비스는 기존 버스 정류장을 출·도착지로 하는 수요기반자율경로 운송서비스다. 지난해 스마트시티챌린지사업에 선정되어 지난해 12월부터 지난 1월까지 두 달 간 영종도에서 실증사업을 실시했다. 그 결과 영종도 인구의 10.5% 수준인 9174명이 이용하는 성과를 거뒀다.

금천구에서는 인근 주민전용 노상 주차장 등을 일반주민과 공유하는 '거주자우선주차장 공유사업', 공공기관 등의 부설주차장을 개방주차장으로 활용하는 '개방주차장 지정제도'의 사례를 다른 지자체와 공유할 계획이다.

금천구는 앞으로 거주자 우선주차장에 사물인터넷(IoT) 센서를 설치해 실시간 주차여부를 확인하는 시스템을 도입하는 등 서비스를 고도화할 예정이다.

국토부는 이번 설명회를 시작으로 교통 분야 우수사례를 전국으로 확산하기 위한 설명회를 정례화할 예정이다. 필요한 경우 지역별 순회설명회도 추진해 모빌리티와 주차의 혁신적 서비스가 전파될 수 있도록 지원할 예정이다.

어명소 국토부 종합교통정책관은 "국민들의 교통수요가 다양화·개별화되는 최근의 추세에서 ICT 기술과 결합한 수요응답형 교통수단이 국민들의 편의와 요구수준에 부합하는 맞춤형 서비스를 제공하는데 기여하고 있다고 평가한다"며 "편리하고 혁신적인 교통서비스들을 전 국민이 골고루 누릴 수 있도록 우수사례를 지속적으로 발굴·보급하는 한편 필요한 제도적 지원도 아끼지 않겠다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr