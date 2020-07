금호석유화학, 맞춤형 휠체어 기증 '비대면 동행'

[아시아경제 황윤주 기자] 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 89,200 전일대비 100 등락률 -0.11% 거래량 11,760 전일가 89,300 2020.07.27 09:30 장중(20분지연) close 화학은 지난 주 서울·경기·강원 등에 소재한 장애인거주시설 14곳에 중증장애인용 맞춤형 휠체어를 포함해 약 5200만원 상당의 보장구 26대의 기증을 완료했다고 27일 밝혔다.

기존과 달리 올해는 일체의 대면 행사를 진행하지 않았다. 이는 몸이 불편한 시설 거주인은 일반인보다 바이러스 감염에 더욱 취약한 만큼 모든 접촉 가능성을 사전에 차단한다는 취지이다. 실제 제작된 보장구 역시 각각의 사용자가 거주하고 있는 지역으로 배송되었다.

박찬구 금호석유화학그룹 회장은 '언택트와 사회적 거리두기가 중요한 가치가 되면서 비대면으로 진행해 아쉬움이 남지만,마음만은 충분히 전달되었다고 믿는다'며 소회를 밝혔다.

금호석유화학은 2008년부터 매년 맞춤형 휠체어 등의 보장구들을 서울시장애인복지협회가 선정한 시설에 기증해 왔다. 맞춤형 휠체어는 일반 전동 휠체어에 우레탄 재질의 이너(맞춤형 자세 유지 장치)를 추가적으로 설치한 특수 휠체어로 사용자의 신체가 변화할 때마다 새로운 이너로 교체해 주어야 하지만, 시설이 자체적으로 구비하기에 금액적 부담이 높아 금호석유화학이 지속적으로 제작을 후원하고 있다.

한편, 금호석유화학은 화학제품을 통해 소외계층을 돕는 차원에서 복지시설 창호교체 사업, 임직원 성금 전달, 시각장애인용 흰지팡이 보급 등의 활동을 전개하고 있다. 지난 4월에는 코로나19로 침체된 지역 경제를 지원하기 위해 그룹 내 전 직원에게 격려금 100만원을 지급하였고, 연세의료원을 통해 코로나19로 봉쇄조치가 내려진 네팔의 지역 병원에 1억원을 기부하는 등 국가적 위기 극복에도 동참하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr