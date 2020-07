<장 마감 후 주요 공시>

◆ 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 35,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 34,800 2020.07.27 07:59 장시작전(20분지연) close =범천 1-1구역 도시환경정비사업조합에 대한 3577억원 규모 채무보증 결정

◆경남은행=BNK캐피탈에 대한 3500억원 규모 금전대여 결정

◆ BNK금융지주 BNK금융지주 138930 | 코스피 증권정보 현재가 5,080 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,140 2020.07.27 07:59 장시작전(20분지연) close =부산은행 보통주당 511원 중간배당 결정

◆ 동화약품 동화약품 000020 | 코스피 증권정보 현재가 23,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,700 2020.07.27 07:59 장시작전(20분지연) close =메디쎄이 주식회사에 대한 196억원 규모 지분 취득

