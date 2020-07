외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥은 '팔자' 지속

[아시아경제 송화정 기자] 외국인이 국내 증시에서 2주 연속 '사자'세를 나타냈다. 코스닥시장에서는 매도세를 이어갔다.

26일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 20일부터까지 24일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 2396억원을 순매수했다. 코스피시장에서 2574억원을 사들였으나 코스닥시장에서는 174억원을 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,200 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 10,994,535 전일가 54,100 2020.07.24 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 3609억원 순매수하며 3주 연속 가장 많이 담았다. 뒤이어 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 194,000 전일대비 1,500 등락률 -0.77% 거래량 327,478 전일가 195,500 2020.07.24 15:30 장마감 close )를 794억원 사들였다. 이밖에 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 74,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 698,830 전일가 74,100 2020.07.24 15:30 장마감 close (724억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 516,000 전일대비 16,000 등락률 -3.01% 거래량 406,633 전일가 532,000 2020.07.24 15:30 장마감 close (543억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 47,150 전일대비 100 등락률 +0.21% 거래량 1,043,225 전일가 47,050 2020.07.24 15:30 장마감 close (529억원), 부광약품 부광약품 003000 | 코스피 증권정보 현재가 39,950 전일대비 1,600 등락률 -3.85% 거래량 9,205,267 전일가 41,550 2020.07.24 15:30 장마감 close (448억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 28,850 전일대비 200 등락률 +0.70% 거래량 2,174,768 전일가 28,650 2020.07.24 15:30 장마감 close (440억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 2,000 등락률 -1.21% 거래량 182,640 전일가 165,500 2020.07.24 15:30 장마감 close (382억원), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 177,300 전일대비 7,700 등락률 -4.16% 거래량 669,328 전일가 185,000 2020.07.24 15:30 장마감 close (317억원), 하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 41,600 전일대비 700 등락률 -1.65% 거래량 298,905 전일가 42,300 2020.07.24 15:30 장마감 close (306억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 9,000 등락률 -1.11% 거래량 197,544 전일가 811,000 2020.07.24 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 엔씨소프트를 1310억원 순매도했다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 324,500 전일대비 5,000 등락률 -1.52% 거래량 907,643 전일가 329,500 2020.07.24 15:30 장마감 close 를 1283억원 팔았다. 이밖에 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 203,500 전일대비 8,000 등락률 -3.78% 거래량 566,590 전일가 211,500 2020.07.24 15:30 장마감 close (782억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 208,000 전일대비 3,500 등락률 -1.65% 거래량 285,942 전일가 211,500 2020.07.24 15:30 장마감 close (683억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 19,500 전일대비 100 등락률 +0.52% 거래량 2,124,153 전일가 19,400 2020.07.24 15:30 장마감 close (617억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 2,000 등락률 -1.61% 거래량 3,908,721 전일가 124,500 2020.07.24 15:30 장마감 close (315억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 375,500 전일대비 10,000 등락률 -2.59% 거래량 394,902 전일가 385,500 2020.07.24 15:30 장마감 close (269억원), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 102,300 전일대비 700 등락률 -0.68% 거래량 1,160,598 전일가 103,000 2020.07.24 15:30 장마감 close (226억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 80,400 전일대비 400 등락률 -0.50% 거래량 304,253 전일가 80,800 2020.07.24 15:30 장마감 close (210억원), 맥쿼리인프라 맥쿼리인프라 088980 | 코스피 증권정보 현재가 11,350 전일대비 100 등락률 +0.89% 거래량 879,576 전일가 11,250 2020.07.24 15:30 장마감 close (181억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

달러 약세로 외국인의 매수세 유입이 기대된다는 분석이다. 서정훈 삼성증권 연구원은 "전통적으로 달러 가치의 하락은 글로벌 리플레이션 기류 강화를 통해 신흥국에 단비가 되어왔다"면서 "국내의 경우 최근 외국인 매도세 진정과 경기민감주의 반등으로 달러 약세 효과가 발현되는 중"이라고 분석했다. 서 연구원은 "아직 경기회복의 정도가 완연하지 않은 까닭에 탄력적인 자금 유입을 기대하긴 힘들지만 그간 방대한 유출에 따른 기저효과를 감안한다면 신흥국 증시에 미치는 영향력이 족지 않을 것"이라며 "특히 신흥국 증시에 대한 패시브 자금 유입이 가시화된다면 국내 시가총액 상위 종목 역시 우선적인 수혜 대상이 될 수 있다"고 덧붙였다.

