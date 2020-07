"야외서 LG 주방가전 체험" LG전자, 캠핌장서 이색 이벤트

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자는 고객들이 야외에서 주방가전인 LG 디오스 제품을 체험할 수 있는 이색 이벤트를 열었다.

LG전자는 24일부터 26일까지 강원도 춘천시에 있는 황금박쥐 캠핑장에서 디오스 인덕션 전기레인지(모델명: BEF3MT), 디오스 광파오븐(모델명: ML32UW1), 디오스 식기세척기 스팀(모델명: DFB22M) 등을 체험하는 이벤트인 'LG 디오스 팝업 키친'을 진행했다고 밝혔다.

LG전자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 붐비지 않는 곳에서 즐기는 캠핑이 인기를 끌고 있는 점을 고려해 이번 이벤트 장소를 선택했다. 이 행사는 캠핑장을 방문한 고객들이 LG 디오스 제품들을 직접 사용해보면서 무더운 여름에도 쾌적하게 요리하고 식사 후에도 설거지 걱정 없이 휴식을 취할 수 있다는 점을 알리기 위해 마련됐다.

고객들은 디오스 인덕션 전기레인지로 요리하면서 인덕션의 강력한 화력을 느끼고, 디오스 광파오븐으로 간편식을 편리하고 맛있게 조리하며 식기류와 냄비류를 디오스 식기세척기 스팀을 사용해 깨끗하게 설거지하는 등 LG 디오스 제품의 편의성을 경험했다.

LG전자 한국HA마케팅담당 윤성일 담당은 "더 많은 고객이 LG 디오스 제품을 경험하고 선택할 수 있도록 앞으로도 다양한 마케팅 활동을 전개할 것"이라고 말했다.

