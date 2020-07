코로나 쇼크…이달 1~20일 수출입 10% 이상 동반 감소(상보)

21일 관세청 '7월 1~20일 수출입현황' 발표

수출 246억불…승용차 14.0%↓ 석유제품 41.6%↓

[아시아경제 김보경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 세계적 대유행이 계속되면서 우리 수출과 수입이 10% 넘게 동반 감소했다. 이달 1일부터 20일까지 수출은 전년 동기 대비 12.8%, 수입은 13.7% 줄었다.

21일 관세청이 발표한 이달 1~20일 수출입현황에 따르면, 우리 수출은 전년 동기 대비 12.8%(36억 달러) 감소한 246억 달러를 기록했다. 같은 기간 수입은 248억 달러로 작년보다 13.7%(39억3000만 달러) 줄었다. 이에 따라 무역수지는 1억5000만 달러 적자를 기록했다.

이 기간 조업일수는 15.5일로 지난해보다 하루 적었다. 조업일수를 고려한 일평균수출액은 15억9000만 달러로 작년보다 7.1% 감소했다.

주요 수출 품목을 보면 전년 동기 대비 선박(48.1%), 컴퓨터 주변기기(56.9%) 등은 증가한 반면, 반도체(-1.7%), 승용차(-14.0%), 석유제품(-41.6%) 등은 감소했다.

국가별로는 중국(-0.8%), 미국(-2.4%), 베트남(-9.9%), 유럽연합(EU·-11.9%), 일본(-21.9%), 중동(-40.0%) 등 대부분의 나라에서 수출이 줄었다.

코로나 충격에서 회복 중인 중국과 달리 일본, 중동 등 확산세가 멈추지 않고 있는 국가를 중심으로 수출 감소폭이 큰 것으로 나타났다. 중동의 코로나19 중심지인 이란은 최근 일일 신규 확진자 수가 2500명 안팎을 기록하고 있다.

이달 1~20일 우리 수입은 248억 달러로 작년보다 13.7%(39억3000만 달러) 감소했다.

수입 품목별로 보면 반도체(2.2%), 반도체 제조용 장비(131.6%), 무선통신기기(14.3%) 등은 증가했지만, 원유(-43.9%), 기계류(-5.6%), 정밀기기(-4.5%) 등은 감소했다.

국가별 수입은 중국(-4.4%), EU(-4.0%), 미국(-21.1%), 일본(-11.8%), 중동(-34.5%), 베트남(-1.0%) 등 주요국에서 감소했다.

한편 올해 1월 1일부터 7월 20일까지 누적 수출액은 2653억 달러, 수입액은 2546억 달러를 기록했다. 지난해 같은 기간과 비교하는 수출은 11.4%(341억 달러), 수입은 9.5%(267억 달러) 감소했다.

