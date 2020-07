환경부, EU와 그린뉴딜 정책 협력…"전 세계 확산 공동 노력"

[아시아경제 김보경 기자] 환경부는 22일 한-유럽연합(EU) 그린딜 정책협의회 제1차 회의를 열고 그린뉴딜 협력과 국제무대의 공조 강화 방안을 논의한다.

이번 화상 회의에서 우리나라 측은 안세창 환경부 기후변화정책관이, EU 측은 이본 슬링겐버그(Yvon Slingenberg) 유럽연합 집행위원회 기후총국 국제·주류화·정책조정 국장이 수석대표로 참석한다.

이번 회의는 지난달 문재인 대통령이 유럽연합을 그린뉴딜 정책의 중요 동반자(파트너)로 언급한 한-EU 정상회담의 후속으로 열리는 것이다.

우리나라 측은 최근 발표한 정부의 그린뉴딜 계획을 소개하면서, 경제·사회구조의 녹색전환을 위한 중점 투자계획 등을 설명한다. EU 측은 지난해 12월에 발표한 그린딜 계획과 이를 바탕으로 지난 5월에 수립한 코로나 경제회복 계획 등을 설명할 예정이다.

특히 우리나라와 EU는 ▲녹색산업 육성 ▲녹색금융 활성화 기반 조성 ▲전기·수소차 등 그린 모빌리티 보급 확대 ▲녹색 생태계 회복 등 핵심 사업의 협력 강화방안 마련을 위해 정책·기술교류 정책협의회를 추가 개최할 예정이다.

내년 우리나라에서 개최될 예정인 제2차 '녹색성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대(P4G)' 정상회의, 내년 말 제26차 유엔 기후변화협약 당사국총회 등 국제무대에서 코로나 경제위기와 기후·환경 위기 동시대응을 위한 그린뉴딜의 전 세계적 확산을 위해 공동 노력하는 방안을 논의한다.

안세창 환경부 기후변화정책관은 "이번 정책협의회가 그린뉴딜 정책추진의 효과성 제고와 국제적 확산을 위해 우리나라와 EU가 소통을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr