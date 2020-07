'LG 울트라기어' 게이밍 모니터 신제품 출시…"성능·디자인 잡았다"

세계 최초 4K IPS 패널 1ms 응답속도

LG베스트샵 주요 매장 체험존 오픈

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 ‘LG 울트라기어’ 게이밍 모니터 신제품을 글로벌 시장에 출시했다고 21일 밝혔다.

신제품은 세계 최초로 4K 해상도 IPS 패널에 1ms(미리세컨드, 1,000분의 1초) 응답속도를 구현한 것이 특징이다. 초당 144장의 화면을 보여주는 144㎐(헤르츠) 고주사율을 사용해 화면의 움직임이 보다 부드럽다. 제품은 고사양 게임 환경에 최적인 성능을 대거 탑재해 올해 초 ‘CES 2020’ 혁신상을 받았다.

나노미터(㎚, 10억 분의 1m) 단위 미세 입자를 백라이트에 적용한 ‘나노 IPS 디스플레이’를 탑재해 정확하고 풍부한 색을 표현한다. 디지털 영화협회(DCI)의 표준 색 영역 ‘DCI-P3’를 98% 충족한다.

‘엔비디아 지싱크 호환’, ‘AMD 라데온 프리싱크 프리미엄 프로’ 등 그래픽 호환 기능을 갖췄다. 외부 기기의 그래픽 카드 신호와 모니터 화면의 주사율을 일치시켜 화면 끊김을 최소화한다.

또 비디오 전자 공학 협회인 베사의 ‘디스플레이 스트림 압축(DSC)’ 기술도 지원한다. DSC 기술은 디스플레이 포트 케이블 1개만 연결해도 4K 해상도의 144㎐ 고주사율 콘텐츠를 빠르게 전송할 수 있다. 원본 화질 손실도 최소화 한다. HDR 기술을 탑재해 ‘VESA DisplayHDR 600’ 인증을 받았다.

이 제품은 올해 초 세계 3대 디자인상 가운데 하나인 ‘레드닷 디자인 어워드’에서 제품 디자인 부문 본상을 수상했다.

LG전자는 전날 오픈 마켓에서 판매를 시작했고, 24일부터 LG베스트샵 주요 매장에서 직접 경험할 수 있는 체험존도 운영한다. 국내 출하가는 109만 원이다.

한편 LG전자는 새 엠블럼도 공개했다. '승리를 향한 열망'을 담아 날개 형상을 구현했다. 새 엠블럼은 이번 신제품을 포함해 IPS 1ms 기술을 적용한 최상위 게이밍 모니터의 후면 디자인에 적용될 예정이다.

손대기 LG전자 한국HE마케팅담당 상무는 “게임 경험을 더 높은 수준으로 끌어올리기 위해, IPS 1ms 디스플레이 기술을 활용한 LG 울트라기어 라인업을 지속 강화할 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr