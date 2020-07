외국인 순매수세에 코스피 2200선 회복…코스닥 1% 상승

[아시아경제 금보령 기자] 17일 코스피 지수가 외국인 순매수세에 힘입어 2200선을 회복했다. 코스닥 지수는 1% 넘게 오르는 모습을 보였다.

이날 코스피는 전장보다 17.43포인트(0.80%) 상승한 2201.19로 마감했다.

코스피는 전거래일 대비 4.09포인트(0.19%) 오른 2187.85로 장을 연 뒤 상승세를 유지했다.

유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 1127억원, 366억원을 순매수했다. 반면 개인은 1077억원을 순매도했다.

업종별로 의약품(2.68%), 기계(1.07%), 운송장비(3.27%) 등은 상승했고, 음식료품(0.56%), 건설업(0.92%) 등은 하락했다.

시가총액 10위 종목 중 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 516,000 전일대비 7,000 등락률 -1.34% 거래량 537,592 전일가 523,000 2020.07.17 15:30 장마감 close (1.34%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 383,500 전일대비 2,500 등락률 -0.65% 거래량 356,293 전일가 386,000 2020.07.17 15:30 장마감 close (0.65%)가 떨어졌다. 이 외에 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,400 전일대비 600 등락률 +1.12% 거래량 10,043,101 전일가 53,800 2020.07.17 15:30 장마감 close (1.12%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 82,900 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 1,561,140 전일가 82,700 2020.07.17 15:30 장마감 close (0.24%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 743,000 전일대비 11,000 등락률 +1.50% 거래량 144,568 전일가 732,000 2020.07.17 15:30 장마감 close (1.5%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 3,000 등락률 +1.10% 거래량 920,470 전일가 273,000 2020.07.17 15:30 장마감 close (1.1%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 328,000 전일대비 13,000 등락률 +4.13% 거래량 1,225,392 전일가 315,000 2020.07.17 15:30 장마감 close (4.13%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 325,000 전일대비 3,000 등락률 +0.93% 거래량 1,260,973 전일가 322,000 2020.07.17 15:30 장마감 close (0.93%) 등은 올랐다.

코스닥은 전거래일과 비교해 8.15포인트(1.05%) 상승한 783.22로 마감했다.

코스닥은 전장 대비 1.9포인트(0.25%) 오른 776.97 개장해 강세를 지켰다.

코스닥 시장에서는 외국인이 1042억원어치를 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 917억원, 66억원을 순매도했다.

업종을 나누면 오락·문화(1.51%), 통신장비(1.05%), 반도체(2.51%) 등은 올랐지만 정보기기(1.18%), 종이·목재(0.54%) 등은 내렸다.

시총 상위 기업 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 106,500 전일대비 4,200 등락률 +4.11% 거래량 1,721,087 전일가 102,300 2020.07.17 15:30 장마감 close (4.11%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 134,000 전일대비 2,400 등락률 +1.82% 거래량 488,660 전일가 131,600 2020.07.17 15:30 장마감 close (1.82%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 90,400 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 532,565 전일가 90,300 2020.07.17 15:30 장마감 close (0.11%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 175,500 전일대비 2,100 등락률 +1.21% 거래량 1,570,075 전일가 173,400 2020.07.17 15:30 장마감 close (1.21%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 68,800 전일대비 900 등락률 +1.33% 거래량 997,897 전일가 67,900 2020.07.17 15:30 장마감 close (1.33%) 등은 상승했고, 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 286,200 전일대비 1,300 등락률 -0.45% 거래량 103,443 전일가 287,500 2020.07.17 15:30 장마감 close (0.45%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 203,400 전일대비 2,500 등락률 -1.21% 거래량 44,579 전일가 205,900 2020.07.17 15:30 장마감 close (1.21%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 120,600 전일대비 200 등락률 -0.17% 거래량 66,012 전일가 120,800 2020.07.17 15:30 장마감 close (0.17%) 등은 하락했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr