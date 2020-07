검찰, ‘송철호 캠프에 뇌물’ 혐의 중고차 업체 대표 장모씨 소환조사…영장 기각 이후 처음

[아시아경제 최석진 기자] 2018년 지방선거 당시 송철호 울산시장(71) 측에 뇌물을 건넨 혐의를 받고 있는 울산 중고차 매매업체 대표가 검찰에 다시 소환돼 조사를 받았다.

15일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공공수사 2부(부장검사 김태은)는 이날 오전부터 중고차매매업체 W사 대표 장모(62)씨를 피의자 신분으로 불러 송 시장 캠프에 수천만원 상당의 돈을 건넨 경위 등을 추궁했다.

장씨에 대한 검찰의 소환조사는 지난 5월 말 장씨에 대한 구속영장이 법원에서 기각된 이후 이번이 처음이다.

검찰은 장씨가 선거를 앞두고 당시 송철호 캠프의 선거대책본부장이었던 김모(65)씨에게 2000만원 상당의 현금을 골프공 박스에 담아 건네준 정황을 포착하고 수사를 벌여왔다.

검찰은 장씨가 사업 편의 청탁의 대가로 송 시장 측에 뇌물을 제공한 것으로 보고 있다.

장씨는 지난 4월에도 김씨에게 3000만원가량의 금품을 제공한 것으로 조사됐다. 김씨 측은 이에 대해 개인적인 채무일 뿐이라고 해명했다.

검찰은 지난 5월 김씨와 장씨를 체포한 후 김씨에 대해 사전뇌물수수와 변호사법 위반 혐의를, 장씨에 대해 뇌물공여 혐의를 각각 적용해 구속영장을 청구했지만 모두 기각됐다.

