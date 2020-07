‘함평 단호박’ 일본에 수출된다···96t·9600만 원 규모

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ‘함평 단호박’이 올해 처음으로 일본 수출길에 오른다.

전남 함평군은 지역특화작목 중 하나인 ‘함평 단호박’이 지역 유통업체인 천지영농조합법인(대표 정대성)을 통해 일본에 수출된다고 15일 밝혔다.

이날과 오는 27일 이틀에 걸쳐 각 48t씩 총 96t이 부산항을 통해 수출된다.

앞서 군은 지난 2015년부터 지난해까지 총 168t, 1억5600만 원 규모의 단호박을 일본에 수출했다.

올해는 연초부터 발생한 코로나19 여파로 수출 일정이 불투명했지만 양국 당사자 간 긴밀한 협의를 통해 96t 9600만 원 어치의 함평 단호박을 이번에 수출키로 했다.

현재 함평 단호박은 지역 230농가 166㏊에서 연간 3900t 가량이 생산되고 있다.

농가 소득규모로는 79억 원 수준이다.

군은 앞으로 현재 추진 중인 조기재배 생산장려금, 종묘대 지원, 수출물류비 지원 등의 다양한 지원 사업을 지속 확대해 나갈 방침이다.

또 대만, 싱가포르 바이어와도 적극 협상에 나서는 등 일본 외 수출판로를 다양화하는 작업에도 더욱 박차를 가할 계획이다.

군 관계자는 “국내 시장에서는 1.4㎏ 미만의 미니 단호박만이 상품성을 인정받고 있어 그 이상 크기의 단호박은 사실상 판로가 막혀있었다”면서 “이번에 수출되는 품목 모두 1.4㎏ 이상의 단호박인 만큼 실질적인 농가소득 증대에 크게 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

