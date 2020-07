주호영 "영혼 없는 이해찬 사과…피해호소인 발언, 2차 가해"

[아시아경제 김혜민 기자] 주호영 미래통합당 원내대표는 15일 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹 관련 이해찬 더불어민주당 대표가 사과를 한데 대해 "여론에 못 견뎌 영혼 없이 반성했다"고 비판했다.

주 원내대표는 이날 오후 국회에서 의원총회를 열고 "피해자라고 하지 않고 피해호소인이라고 해서 2차 가해적인 행동이 나온 점에 대해 매우 아쉽다"며 이 같이 말했다.

그는 "민주당에선 당 소속 선출직이 부정부패 사건에 연루돼 직위를 상실할 경우에는 재보궐 선거에 후보자 추천을 안 한다고 했으면서도 벌써 당헌을 개정해서라도 공천하자는 얘기가 나온다"며 "정말 반성 태도인지 참으로 한심하다"고 날을 세웠다. 그러면서 "이런 이율배반, 내로남불을 국민 여러분께서 정확히 보고 심판하실 것이라 생각한다"고 덧붙였다.

주 원내대표는 이날 서울시가 진상규명에 나서겠다고 밝힌데 대해서도 "여러차례 피해자의 호소를 묵살하고 직간접적 가해를 했다"며 "자체 진상조사는 고양이에게 생선가게를 맡기는 격"이라고 날을 세웠다.

그는 "공무상 기밀 누설과 관련해 서울시청 누군가가 연락을 받은 정황이 있다. 서울시가 주체가 되면 안 된다"며 "조속히 사건을 검찰로 송치해서 검찰은 특임검사나 특별수사본부를 만들어 공무상 기밀 누설 과정과 은폐 공모 흔적을 철저히 수사해서 책임있는 사람에게 책임을 물어야 한다"고 주장했다.

주 원내대표는 전날 문재인 대통령이 공개한 한국판 뉴딜 종합계획에 대해서도 "미사어구를 붙였지만 새로운 내용이 거의 없다"며 "임기가 2022년인데 2025년 계획을 세운 것도 마뜩치 않은데 정부가 예산으로 임시 일자리를 만들겠다는 출발점부터 잘못됐다"고 지적했다.

그는 "지속가능한 미래형 일자리보다 단기 일자리로 눈속임하고 넘어가려 한다"며 "그린 뉴딜이라 말했지만 태양광 등 신재생에너지를 확대하겠다는 내용이고, 이미 에너지 정책 실패로 한전은 대규모 적자를 겪고 있어 전기요금 인상이 불가피한데 국정실패를 국민혈세로 막겠다는 것"이라고 비판했다.

