속보[아시아경제 허미담 기자] 더불어민주당 이낙연 의원이 15일 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹 등과 관련, "피해 고소인과 국민 여러분께 머리 숙여 사과드린다"고 밝혔다.

이 의원은 페이스북에 올린 글에서 "국민이 느끼는 실망과 분노에 공감한다"며 이같이 적었다.

그는 "고인(박 전 시장)을 보낸 참담함을 뒤로하면서 이제 고인이 남긴 과제를 돌아봐야겠다"며 "피해를 호소하는 고소인의 말씀을, 특히 피해를 하소연해도 아무도 들어주지 않았다는 절규를 아프게 받아들인다"고 언급했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr