강진교육지원청, 그림독후감 프로그램 운영

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 강진교육지원청은 강진군도서관과 연계해 ‘그림독후감’ 프로그램을 운영한다고 15일 밝혔다.

이번 프로그램은 오는 11월 30일까지 꿈, 자존감, 관계, 인권, 장애 등의 가치를 주제로 독서·토론·글쓰기 및 그리기 활동을 통해 자신을 성찰하고 타인과 사회를 이해하는 안목을 키우기 위해 진행한다.

양 기관은 ▲학부모가 참여하는 ‘아침 책 읽어주기’ ▲독서 심리상담사와 함께하는 ‘신나는 책놀이’ ▲원어민 교사와 함께하는 ‘Fun Time With Books’ ▲학교로 찾아가는 강진인형극단 나루의 연극 공연 등 다양한 사업을 추진할 예정이다.

강진 지역의 독서 지도사와 미술 작가가 학교를 방문해 팀티칭으로 수업을 진행하며, 책을 읽은 후 독후활동 및 토론 과정을 거쳐 그림 작품 1점을 완성하는 방식으로 운영한다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr