친환경 '수전해' 성능, 정확하게 측정한다

[아시아경제 황준호 기자] 물을 분리해 친환경 에너지인 수소를 생산하는 수전해 장치의 성능과 효율을 정밀하게 측정할 수 있는 평가 장비가 개발됐다.

김창희 한국에너지기술연구원 수소연구단 박사의 연구팀은 15일 통상적인 전압 효율 측정과 함께, 수전해 셀 운전 시 생성되는 수소·산소 가스의 유량·농도·혼합 정도를 실시간으로 측정하고 인가되는 전류 대비 생성된 수소의 양(전류 효율)까지 정밀하게 알아낼 수 있는 수전해 평가 장비를 개발했다고 15일 밝혔다.

연구팀은 이 장비를 통해 수전해 셀이 운전되는 동안 생성된 수소, 산소 가스에 대한 정보를 실시간으로 쉽게 모니터링 했다. 이를 바탕으로 날씨에 따라 전기 생산량의 변화가 심한 태양광, 풍력 등의 재생에너지와 연계되었을 때 수전해 셀의 응답성과 신뢰성을 검증했다.

김창희 박사는 "이번 평가 장치의 개발은 연구 현장에서 필요로 하는 요소 기술이 반영된 평가 장치를 연구원에서 자체적으로 구현했다는 데에 그 의의가 있다"며 "해외 선도 기업 제품 대비 저렴한 가격으로 제작이 가능해짐에 따라 국내 수전해 평가 장치의 보급에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

