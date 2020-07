웰크론헬스케어, 이마트24와 초저가 ‘민생 생리대’ 출시

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론헬스케어는 이마트24와 함께 편의점 PB 상품 ‘민생 유기농 순면커버 생리대’를 출시했다고 15일 밝혔다.

민생 유기농 순면커버 생리대는 웰크론헬스케어와 이마트24가 협업하여 제작했다. 제품은 기존 상품 대비 20~30%가량 저렴한 가격으로 출시 예정이다. 탑시트는 세계적인 유기농 순면 인증회사 컨트롤 유니온의 ‘OCS100’ 인증을 받았다. 이 인증마크는 안전한 면을 사용해 제작된 제품에만 발급된다. 아울러 볼록 맞춤형 흡수층과 안심 샘 방지 라인, Air-Hole 통기성 필름을 사용해 뛰어난 흡수량과 편안한 착용감을 제공한다.

웰크론헬스케어 관계자는 “이마트24와 함께 국민 건강에 기여할 수 있는 제품을 선보이게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 생리대뿐 아니라, 여성청결제, KF 황사 방역용 마스크 등 국민 건강에 기여하는 다양한 헬스케어 제품을 선보일 계획”이라고 말했다.

한편, 이마트24는 초록우산 어린이재단을 통해 민생 유기농 순면커버 생리대 3,000개를 저소득층 청소년들에게 기부할 예정이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr