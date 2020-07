"피해자 호소 묵살 서울시 조사해야" 권인숙, 박원순 진상위 촉구

"진상조사위 구성해 명명백백 규명해야"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 권인숙 더불어민주당 의원을 비롯한 여당 여성 의원들이 고(故) 박원순 서울시장 성추행 고소 사건에 대한 진상조사위원회 구성을 촉구했다. 특히 피해자의 호소가 받아들여지지 않은 서울시 내부 시스템에 조사의 중점을 둬야 한다고 주장했다.

권 의원은 15일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "이번 사건의 진상을 명명백백하게 규명하기 위해 진상조사위원회를 꾸려야 한다"며 민주당 여성 의원 30명 전원이 참여하기로 했다고 밝혔다.

권 의원은 "저희는 호소인, 그러니까 피해자의 (성추행 피해에 대한) 호소가 제대로 받아들여지지 않았던 그 과정이 있었고 그 과정에 대해서는 정확하게 진상규명이 돼야만 한다는 문제의식을 같이 가지고 있다"며 "그래서 서울시에 가장 일차적인 책임이 있다고 여겨진다"고 주장했다.

이어 "성추행 사실에 대한 부분은 현재로서는 수사기관이 수사를 진척시킬 근거가 마련되지 않고 있다고 보고 있어 이를 어떻게 진척시킬 것인지 좀 더 논의가 있어야 할 것"이라면서 "저희가 방점을 두고 있는 부분은 피해자가 호소를 했는데 그것이 시스템 쪽에서 작동을 안 하고 받아들여지지 않았던 부분"이라고 강조했다.

진상조사위 구성과 관련해서는 "이를 객관적으로 진행할 수 있는 분이 위원장을 하되, 가능하다면 여성가족부, 국가인권위원회, 여성 인권 관련 전문가와 같은 분들이 다 같이 참여해서 아주 냉정하고 정확하게 이 과정의 문제들을 밝혀내야 한다"며 "그렇게 하는 것이 우리의 책임이라고 여겨진다"고 말했다.

진상조사위 구성 관련 당내 논의와 관련해서는 "일단 경찰이 2차 피해 조사를 지금 하고 있고 그다음에 서울시에 저희가 조사 촉구를 요구하고 있는 상태"라며 "상황을 지켜보고 아까 수사 부분에 대한 사회적 논의를 좀 더 본 뒤, 그 다음에 현실성이 있는가에 대한 판단, 당 차원의 대응을 판단해야 해야 할 것으로 여겨진다"고 덧붙였다.

